Städare/Lokalvårdare
HCS Städ AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2026-06-07
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Städare sökes omgående – 50 % tjänst
Om HCS STÄD AB
HCS STÄD AB är ett Malmöbaserat, klimatsmart städföretag med höga ambitioner när det gäller kvalitet, service och kundnöjdhet. Vi värnar om både våra kunder och vår miljö och strävar efter att skapa en trivsam arbetsplats där våra medarbetare känner sig uppskattade och engagerade.
Vi erbjuder professionella hemstädningstjänster till privatpersoner runt om i hela Skåne.
Vi söker nu en noggrann och serviceinriktad städare som kan börja omgående.
Arbetet innebär hemstädning hos våra kunder och utförs både självständigt och tillsammans med kollegor. Arbetstiden är förlagd till dagtid på vardagar.Publiceringsdatum2026-06-07Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarsfull och pålitlig
Har ett positivt bemötande och hög servicekänsla
Kan arbeta självständigt såväl som i team
Talar svenska (krav)
Har B-körkort (krav)
Trivs med att arbeta inom städning och service
Är engagerad och motiverad att göra våra kunder nöjda
Vi erbjuder
En trygg anställning på 50%
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Tillträde: OmgåendeSå ansöker du
Skicka din ansökan till: kontakt@hcsservices.se
Kontaktperson:
HCS STÄD AB
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
kontakt@hcsservices.se
E-post: kontakt@hcsservices.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare/Lokalvårdare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HCS Städ AB
(org.nr 559421-5807)
postbox 066 (visa karta
)
217 64 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9951141