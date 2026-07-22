Vi söker en områdesutvecklare!
Skövde kommun, Avdelning kultur / Administratörsjobb / Skövde Visa alla administratörsjobb i Skövde
2026-07-22
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Brinner du för att arbeta med ungdomar och medverka till att utveckla och stärka områdesutveckling i Skövde kommun med fokus i Södra Ryd och Skövdes yttertätorter? Är det viktigt för dig att arbeta i ett bra team och att ha kul på jobbet? Om du är en trygg och lyhörd vuxen med humor har du chansen att söka världens bästa jobb!
En av våra medarbetare kommer att gå vidare till nya utmaningar och vi söker därför någon som kan ta över tjänsten som områdesutvecklare i Södra Ryd och yttertätorter. Arbetet innebär inbegriper nätverkande och relationsbyggande i nära samverkan med fritidsverksamheter, bibliotek och skola.
Vi erbjuder dig en varierad tjänst och en rolig arbetsplats med engagerade kollegor och en verksamhet som är i ständig rörelse framåt. Du rapporterar direkt till kulturchef och arbetet sker i huvudsak dagtid men arbete på kvällar och helger kan förekomma.
I detta arbete spelar du en viktig roll tillsammans med oss inom Sektor medborgare och samhällsutveckling. Här arbetar cirka 300 medarbetare inom områden som handlar om livskvalitet, attraktivitet och syssel-sättning. Sektorn har också ett övergripande ansvar för att stödja och följa upp kommunens folkhälsoarbete, barn- och ungdomspolitiska arbete, mångfalds- och integrationsarbete, föreningsliv och samordning av kommunens internationella arbete.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Rollen som områdesutvecklare är både strategisk och operativ i syfte att stärka människors livsvillkor och livsmiljöer. En viktig del i arbetet är att arbeta med invånarnas delaktighet, inflytande och engagemang och att initiera möten mellan människor med olika bakgrund genom bland annat kulturverksamhet, folkbildning och föreningsliv. Du är en del av lokala nätverk mellan aktörer i det civila samhället, offentliga verksamheter och privat sektor.
Tjänsten omfattar två likvärdiga uppdrag. Cirka 50 procent av arbetet fokuserar på områdesutveckling i Södra Ryd, där du tillsammans med invånare, föreningar, verksamheter och andra aktörer arbetar för att stärka områdets utveckling och sociala hållbarhet. De resterande 50 procenten av tjänsten är inriktade på utvecklingen av Skövdes yttertätorter: Igelstorp, Lerdala, Tidan, Timmersdala, Ulvåker, Väring och Värsås. Uppdraget innebär att arbeta med lokala utvecklingsplaner stärka dialogen med invånare och lokala aktörer samt bidra till attraktiva, hållbara och livskraftiga samhällen utifrån varje orts unika förutsättningar och behov.Kvalifikationer
Du ska ha en högskoleutbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare ser vi att du har erfarenhet och kunskap om processledning. Det är en tillgång om du är flerspråkig och för att lyckas i denna roll ska du ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i svenska språket.
Meriterande är om du har kunskap om aktuell forskning inom ämnesområdena folkhälsa, integration och samhällsarbete, flerspråkighet och erfarenhet av föreningsutveckling.
Du är flexibel och har en god samarbets- och pedagogisk förmåga och förstår vikten av förankring, kommunikation och presentation. Du är kreativ, självständig, uthållig, normkritisk och arbetar mot uppställda mål.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare.
Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår.
Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
I Skövde kommun har vi individuell och differentierad lönesättning. Information om löneintervall för befattningar:https://www.skovde.se/jobba-hos-oss/skovde-kommun-som-arbetsgivare/lon-och-lonesattning/
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337005". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Kommun
(org.nr 212000-1710)
Fredsgatan 4 (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skövde kommun, Avdelning kultur Kontakt
Kulturchef
Pema Malmgren pema.malmgren@skovde.se +46500498444 Jobbnummer
10008760