Vikarierande Undersköterska Frösö HC
Region Jämtland Härjedalen, Frösö hälsocentral / Undersköterskejobb / Östersund Visa alla undersköterskejobb i Östersund
2026-07-22
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Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Region Jämtland Härjedalen är en region att längta till och växa i. Vi ska arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen och erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Vår vision är god hälsa och vi vill vara en region som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade
Är du intresserad av en ny arbetsplats med härliga kollegor, dedikerade enhetschefer och goda rutiner? Välkommen till Frösö Hälsocentral, vi söker nu efter en ny kollega att joina vårt team och bidra med sin expertis!
Vår hälsocentral är en trivsam, samt välfungerande arbetsplats och ligger inte långt ifrån Gustavsbergsbacken om man är sugen på ett kvällsåk efter dagens slut. Vi som arbetar här är distriktsläkare, ST-och AT läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, diabetessköterska, undersköterskor, medicinska sekreterare och fysioterapeuter. Utöver det finns en familjecentral med BMM, BVC och öppen förskola. Vi har också en psykosocial mottagning.
Vi är drygt 60 härliga medarbetare och 2 engagerade enhetschefer som tillsammans erbjuder patientfokuserad vård till de ca. 12500 listade patienterna. Vi är medarbetare med både spets och bredd i vår kompetens och vår arbetsplats präglas av positiv stämning och god laganda. Vården bedrivs utifrån den hälsovalsmodell som regionen i Jämtlands län utarbetat. Vi arbetar personcentrerat i team med Nära Vård för att möta behoven hos de patienter som behöver oss mest
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska på hälsocentral. Huvudsakliga arbetsuppgifter är arbete på provtagningen/lab, assistans till övriga mottagningar, hembesök samt ingå i vår infektionsmottagning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har undersköterskeutbildning med sjukvårdsinriktning. Du får gärna ha erfarenhet av mottagningsarbete och primärvård är meriterande. Det är även meriterande om du har arbetat i cosmic eller andra datasystem.
Du känner dig stimulerad av att arbeta i en föränderlig verksamhet. Du bör vara utåtriktad, flexibel, strukturerad och van att bemöta patienter med olika behov. Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp samt teambaserat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 2 C336944". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Önevägen 8 (visa karta
)
832 23 FRÖSÖN Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Frösö hälsocentral Kontakt
TF Enhetschef
Susanne Ottosson susanne.ottosson@regionjh.se +4663152311 Jobbnummer
10008763