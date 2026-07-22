Personliga assistenter sökes för vaken natt till 7-årig kille i Simrishamn
Karin Ståhlnacke Juridik AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Simrishamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Simrishamn
2026-07-22
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karin Ståhlnacke Juridik AB i Simrishamn
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eller i hela Sverige
Vi på KSJ AB jobbar med personlig assistans – som det är tänkt!
Här möter du Karin, Magnus, Sylvia och Bibban med lång erfarenhet, stort engagemang och ett hjärta för människor. Vi vet att bra assistans bygger på trygghet, respekt och ett nära samarbete. Med lång och gedigen erfarenhet inom personlig assistans, både från stora och mellanstora bolag, vet vi vad som krävs för att skapa trygghet, kontinuitet och livskvalitet för våra kunder - men också för våra viktiga assistenter.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bra villkor, är anslutna till kollektivavtal och ger ett generöst friskvårdsbidrag.
Hos oss är du viktig – både för kunden och för oss!
Hälsa gärna på oss på Elbegatan 5 i Malmö - stäm bara av så vi är på plats först.
För att säkerställa en trygg och säker assistans genomför vi en bakgrundskontroll om du blir aktuell för tjänsten.
Om arbetet innebär insatser åt personer över 18 år krävs att du uppvisar ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Om arbetet innebär insatser åt barn krävs att du lämnar in ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret, som sparas hos oss i 2 år, i enlighet med gällande lagstiftningar.
Nu har du chansen!
Just nu söker jag, Philip, dig som vill jobba som personlig assistent hos mig!
Från och med oktober behöver mitt fantastiska assistentteam bli större och därför söker jag två nya assistenter som vill arbeta vaken natt hos mig.
Om tjänsterna
Jag söker två personer som vill arbeta vaken natt. Det är viktigt att du trivs med nattarbete och kan vara vaken under hela arbetspasset.
Vi arbetar efter ett rullande tvåveckorsschema.
Tjänst 1 – 75 %
Vecka 1
● Onsdag–torsdag 22.00-07.15
● Torsdag–fredag 22.00-07.15
● Fredag–lördag 22.00-08.00
● Lördag–söndag 22.00-08.00
Vecka 2
● Onsdag–torsdag 22.00-07.15
● Torsdag–fredag 22.00-07.15
Tjänst 2 – 30 %
Vecka 1
● Ledig
Vecka 2
● Fredag–lördag 22.00-08.00
● Lördag–söndag 22.00-08.00
För båda tjänsterna ser jag gärna att du är flexibel och vill hoppa in extra vid behov. Det kan handla om både nattpass och arbetspass på vardagar eller helger. Jag behöver alltid ha någon hos mig.
Vem är jag?
Jag heter Philip och är en glad kille på 7 år. Jag bor tillsammans med min mamma, pappa, lillebror och lillasyster strax utanför Simrishamn.
Jag behöver en personlig assistent eftersom jag har cerebral pares och epilepsi, vilket innebär att jag behöver övervakning dygnet runt. På grund av min hjärnskada kan jag inte använda min vänstra kroppshalva. Jag tränar varje dag för att förbättra min stabilitet och balans, och det behöver jag hjälp med.
Jag kan säga bland annat "hej", "mamma" och "pappa". I övrigt kommunicerar jag genom att nicka eller skaka på huvudet samt med några tecken. Jag behöver också hjälp vid måltider, av- och påklädning, dusch, blöjbyten och, förstås, lek och bus.
På fritiden älskar jag att läsa böcker, sjunga, bada och gå i min gåstol. Musik är också ett stort intresse. Jag är en glad kille, men också envis och bestämd, och jag vet oftast vad jag vill.
Vem söker jag?
För mig spelar det ingen roll om du är tjej eller kille eller hur gammal du är. Det viktigaste är att vi trivs tillsammans, att du har ett positivt förhållningssätt och att du vill lära känna mig och bli en del av min vardag.
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller omsorg är meriterande, men inget krav. Det viktigaste är att du är engagerad och vill lära dig. Du kommer att få en ordentlig introduktion och gå bredvid mina erfarna assistenter som lär dig mina rutiner och hur jag vill ha det.
Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!
Observera: För att arbeta hos mig behöver du kunna visa upp ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete med barn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karin Ståhlnacke Juridik AB
(org.nr 559281-3777)
232 52 ÅKARP Arbetsplats
KSJ AB Kontakt
Kontakt
Magnus Ivarsson magnus@ksjab.se 0734097977 Jobbnummer
10008772