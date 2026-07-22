Specialist inom PKI och Secrets Management
Svenska Kraftnät / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-07-22
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Svenska kraftnät befinner sig i en expansiv fas där vi bygger upp och vidareutvecklar vår IT infrastruktur för att möta framtidens krav. Vi söker nu en specialist inom PKI och Secrets Management som vill vara med och stärka ett område med stor strategisk betydelse. Rollen innebär ett tydligt fokus på utveckling med målet att öka graden av automation och skapa robusta och skalbara lösningar som ger verklig nytta för verksamheten.Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Som specialist inom PKI och Secrets Management får du möjlighet att vidareutveckla Svenska kraftnäts lösningar inom området. Du kommer att arbeta med att ta fram säkra och hållbara lösningar där hög säkerhetsmedvetenhet står i fokus, och där ditt arbete bidrar till att stärka Sveriges energiförsörjning.
I arbetsuppgifterna igår:
Kravställning, vidareutveckling och förvaltning av Svenska kraftnäts PKI- och Secrets Management-lösningar
Driva utvecklingsarbetet mot virtualiserade och automatiserade tjänster
Installation, konfiguration och dokumentation av tjänsterna som gruppen ansvarar för
Utveckla, underhålla och administrera digital certifikathantering
Vid behov ta fram policydokument kopplade till PKI samt processbeskrivningar för dess hantering
Du blir en del av ett erfaret team i en komplex och etablerad IT‐miljö där vi arbetar med enterpriseplattformar och har egen kontroll över hela infrastrukturen. PKI- och Secrets Management‐området är under fortsatt uppbyggnad, vilket innebär att du får stora möjligheter att påverka riktningen framåt och utveckla nya tjänster i takt med verksamhetens behov. Samtidigt verkar du i en samhällskritisk organisation där ditt arbete bidrar till en säker och stabil elförsörjning, och där det finns goda möjligheter till kompetensutveckling inom ett prioriterat område.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Vi söker en framåtlutad och nyfiken person som drivs av att arbeta med utveckling och vidareutveckling av området, och som med kreativt tänkande hittar nya lösningar på etablerade problem. Du är lösningsorienterad med en stark problemlösningsförmåga och kan snabbt omsätta idéer i praktiken. Som person är du relationsskapande och samarbetsinriktad, tar initiativ i sociala sammanhang och bidrar aktivt till att öka medvetenheten kring PKI-området genom ett prestigelöst och målinriktat arbetssätt.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Du har en relevant utbildning inom IT eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer är likvärdig.
Du har även:
Aktuell erfarenhet av installation och administration av PKI-system
Aktuell erfarenhet av att arbeta inom DevOps, exempelvis med automatisering genom verktyg som t ex Terraform och Ansible
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande
Automatisering med verktyg som Terraform och Ansible
Administration av Thales HSM
Administration av HashiCorp Vault
Administration av Keyfactor EJBCA och AD CS
Arbete med PKI-system i distribuerade miljöer
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Stockholm / Sundbyberg
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %, om arbetet tillåter #LI-hybrid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas
Tjänsten innebär beredskap
Sista ansökningsdag är den 2 september 2026
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformulärethttps://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
I den här rekryteringen samarbetar vi med Experis. Vill du veta mer, kontakta gärna rekryteringskonsult Anki Snis, 070 377 59 69 eller anki.snis@se.experis.com
. Kontakter på Svenska kraftnät:
Maria Sahlén, rekryterare, 010 489 20 27
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
10008758