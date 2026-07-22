Godsmottagare till Järfälla
Coor Service Management Aktiebolag / Lagerjobb / Järfälla Visa alla lagerjobb i Järfälla
2026-07-22
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Gillar du att hugga i och trivs med ett fysiskt jobb där du får ta ansvar?Vi söker två pålitliga och arbetsvilliga medarbetare till vår godsmottagning. På Coor har vi en viktig uppgift: att skapa arbetsplatser där människor mår bra och presterar på topp. Vi erbjuder professionel service, alltid med kvalitet och omtanke i fokus. Som arbetsgivare är vi stabila, välorganiserade och välkomnande. Vi erbjuder trygga villkor, kollektivavtal och en kultur där vi hjälper varandra framåt. Här får du utrymme att utvecklas, ta ansvar och forma din roll.
Om rollenI rollen arbetar du med att ta emot, registrera och hantera inkommande och utgående gods. Arbetet är praktiskt, varierande och innefattar både administrativa moment och fysiskt arbete.
Du blir en del av ett team där samarbete är viktigt för att säkerställa att leveranser hanteras korrekt och i tid.
I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen:
Mottagning av post/gods
Ankomstregistrering
Truckkörningar
Packning och utskick av gods
Vem är du?
Du trivs med kundkontakt, har god fysik, är flexibel, har spring i benen och levererar god service. Du är noggrann, ordningsam, en pålitlig lagspelare och är mycket bekväm med att använda datorn som arbetsverktyg.
Vi ser att du har:
Erfarenhet från en liknande roll inom godsmottagning eller lager
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
God fysik då arbetet innebär fysisk belastning
B-körkort
Truckkörkort
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
Tillsvidareanställning
Lön enligt kollektivavtal
FriskvårdsbidragPubliceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Arbetstid: 7:30-16:00
Placering: Hos vår kund i Järfälla
Startdatum: enligt överenskommelse
Rollen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan anställning.
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och en anställning kan ske först efter en godkänd säkerhetsprövning.
Ett av kraven för godkänd säkerhetsprövning är att du är svensk medborgare.
Övrig information
Vid frågor kontakta: emma.lindberg@coor.com
Intervjuer kommer att ske löpande med start i augusti och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Vi ser fram emot din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management Aktiebolag
(org.nr 556084-6783)
175 41 JÄRFÄLLA KOMMUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Coor Jobbnummer
10008759