Sjuksköterskor till Rehabiliteringsmedicin, Orupssjukhuset i Höör
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Höör Visa alla sjuksköterskejobb i Höör
2026-07-22
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Rehabiliteringsmedicin vid Skånes universitetssjukhus (Sus) är en av Sveriges största aktörer inom rehabilitering. Vår verksamhet finns både i Lund och på Orupssjukhuset utanför Höör, där varje enhet har sin egen profil och kompetens.
Ryggmärgsskadeenheten vid Sus är en av Sveriges främsta aktörer inom ryggmärgsskadevård och rehabilitering. Vi har av Socialstyrelsen fått det stora förtroendet att verka som en av fyra nationellt högspecialiserade enheter.
På Orupssjukhuset erbjuder vi högspecialiserad rehabilitering för personer som drabbats av förvärvad hjärnskada, ryggmärgsskada, stroke eller andra tillstånd som kräver intensiv och teambaserad rehabilitering. Sjukhuset är vackert beläget vid Ringsjön och omges av skog och motionsslingor, något som berikar både patienternas rehabilitering och arbetsmiljön för dig som medarbetare.
Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats där du får utvecklas, bidra med din kompetens och samtidigt arbeta i en miljö som värnar om arbetsglädje, samarbete och hållbarhet. Om du är intresserad av att bli en del av vårt team och bidra till vår fortsatta utveckling, ser vi fram emot din ansökan!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Du som sjuksköterska är en viktig part i patientens rehabiliteringsprocess och i teamet. I omvårdnadsarbetet arbetar du nära både sjuksköterskekollegor och undersköterskor. Vidare har du också ett dagligt samarbete med övriga medarbetare i teamet; läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logoped, kurator, psykolog och medicinsk sekreterare. Fritidskonsulent, rehabassistent och rehabcoach finns också som en del i patientens rehabilitering.
Vi arbetar personcentrerat i interdisciplinära team, och värnar om hög delaktighet för patienten. En rehabiliteringsplan upprättas tillsammans med patienten och följs upp regelbundet. Vanlig vårdtid är två till tolv veckor vilket innebär att du får följa patientens utveckling och förbättring. Rehabiliteringens mål är att personen ska bli så aktiv och självständig som möjligt. Tillsammans coachar vi och erbjuder tränings- och behandlingsinsatser för att hen ska uppfylla sina mål inom familjeliv, arbete och fritid. Bra teamarbete, god kommunikation och bra inarbetade strukturer för rehabiliteringsprocessen gör att våra patienter på kort tid kan göra stora framsteg.
Hos oss bedriver vi avancerad sjukvård i ett lugnare tempo, då det måste finnas tid för varje enskild patient och dess anhöriga att anpassa sig till sina nya förutsättningar. Att ge patienten kunskap och motivation för att kunna ta ansvar och vara delaktig i beslut kring sin egen hälsa och välbefinnande är en del i din roll som sjuksköterska. Under kväll och helg arbetar du över våra tre avdelningar. Samarbetet är starkt mellan våra enheter, vilket möjliggör en god inblick och kompetensutveckling även inom de andra avdelningarnas patientgrupper.
Vi vill att du deltar i vårt kontinuerliga förbättringsarbete, där vi sedan många år använder ett systematiskt kvalitetssystem med ackreditering inom rehabiliteringsmedicin (CARF). Din anställning inleds med en handledd introduktion som anpassas efter dina individuella behov. I introduktionsprogrammet har du bredvidgång med andra yrkeskategorier för att ge en bra grund till ett tätt teamarbete. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är också ett krav.
Som person är du flexibel, har god samarbetsförmåga, trivs med att arbeta i team och har ett intresse av att arbeta pedagogiskt och motiverande. Du tar egna initiativ och är självständig samtidigt som du bidrar till ett gott samarbetsklimat. Vi värdesätter att du har ett gott bemötande mot alla i din omgivning och ett serviceinriktat tänk. Vidare tror vi att du har lätt för att anpassa dig och kan göra omprioriteringar när omständigheterna förändras. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336800". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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243 95 HÖÖR Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Christine Åkesson, Enhetschef 0413-556024 Jobbnummer
10008764