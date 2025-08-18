Städare, Lokalvård
Fröken Rut Städ i Växjö AB / Städarjobb / Växjö Visa alla städarjobb i Växjö
2025-08-18
Vi på Fröken Rut Städ I Växjö söker nu en pålitlig, noggrann och engagerad medarbetare med körkort som vill bli en del av vårt team. Vi erbjuder professionella städtjänster till både företag och privatpersoner, och vi sätter alltid kvalitet och god service i första hand.
Vi söker dig som
Är noggrann och serviceinriktad
Har ett öga för detaljer
Är van att arbeta i högt tempo
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Har Körkort
Vi erbjuder
Fast månadslön
God arbetsmiljö
Tjänstebil
Möjlighet till tillsvidare anställning
75% Tjänst Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: info@frokenrutstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fröken Rut Städ i Växjö AB
(org.nr 559127-9087)
Lämmelvägen 4 (visa karta
)
352 45 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9463950