Städare hos Premium kunder - Hemfrid Stockholm
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2026-07-16
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, Solna
, Lidingö
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HEMFRID SÖKER STÄDARE HOS PREMIUMKUNDER – EN EXKLUSIV ROLL INOM HEMSERVICE ✨
Vill du arbeta i en serviceinriktad roll där kvalitet, ansvar och kundupplevelse står i centrum? Hemfrid är Sveriges ledande företag inom hushållsnära tjänster och erbjuder våra kunder professionell hjälp inom bland annat städning, organisering, tvätt, matlagning och familjeservice.
Nu söker vi nya medarbetare till vårt Premiumteam – en unik möjlighet för dig som vill arbeta i exklusiva hem och hjälpa kunder att skapa en välfungerande och harmonisk vardag.
Om rollen
Som Städare hos Premiumkunder arbetar du med helhetsservice i privata hem där hög kvalitet och noggrannhet är avgörande. Rollen är varierad och innebär både självständigt arbete och nära kontakt med kunder.
Dina arbetsuppgifter kan inkludera:
Professionell hemstädning och organisering
Tvätt, strykning och garderobsplanering
Förberedelse av måltider och enklare matlagning
Barnpassning och stöd till familjen i vardagen
Planering och hjälp inför aktiviteter eller tillställningar i hemmet
Inköp, ärenden och koordinering av hushållets behov
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet inom hemservice, housekeeping, hemstädning eller liknande arbete
Är självgående, ansvarsfull och serviceinriktad
Har öga för detaljer och tycker om att skapa ordning och struktur
Är diskret och professionell i mötet med kunder
Trivs med varierande arbetsuppgifter och kan hantera flera saker samtidigt
Har erfarenhet av matlagning och gärna ett intresse för mat och service
Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska
Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00–17.00
Har B-körkort (egen bil är meriterande)
Det här erbjuder vi:
Tillsvidareanställning mellan 75–100 %
Kollektivavtal och trygga arbetsvillkor
Försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Utbildning och utvecklingsmöjligheter
Möjlighet att växa inom företaget
Gratis mobilabonnemang
Ett internationellt och inspirerande arbetsklimat
Hos Hemfrid får du möjlighet att arbeta i en professionell miljö där kvalitet, omtanke och utveckling står i fokus.
Ansök redan idag!
Läs mer och skicka in din ansökan via www.hemfrid.se/karriar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Kontakta oss gärna på HR@hemfrid.se
Välkommen till Hemfrid! ✨
Observera att vi alltid genomför en bakgrundskontroll innan anställning.
HEMFRID IS LOOKING FOR PREMIUM HOME SERVICE ASSISTANTS – AN EXCLUSIVE ROLE WITHIN HOUSEHOLD SERVICES ✨
Would you like to work in a service-oriented role where quality, responsibility, and customer experience are the main focus?
Hemfrid is Sweden's leading company within household services, offering professional support in cleaning, organizing, laundry, cooking, and family assistance.
We are now looking for new colleagues to join our Premium Team – a unique opportunity for you who want to work in exclusive homes and help customers create a well-functioning and harmonious everyday life.
About the role
As a Premium Home Service Assistant at Hemfrid, you will provide complete household service in private homes where high quality and attention to detail are essential. The role is varied and includes both independent work and close interaction with customers.
Your tasks may include:
Professional home cleaning and organizing
Laundry, ironing, and wardrobe organization
Meal preparation and light cooking
Childcare and family support
Planning and assistance for events or activities in the home
Shopping, errands, and coordination of household needs
We are looking for someone who:
Has several years of experience within home services, housekeeping, cleaning, or similar work
Is independent, responsible, and service-minded
Has strong attention to detail and enjoys creating order and structure
Is discreet and professional in customer interactions
Enjoys varied tasks and can manage multiple responsibilities
Has experience in cooking and an interest in food and service
Speaks and understands basic Swedish or English
Can work weekdays between 08:00–17:00
Has a B driver's license (own car is meritorious)
What we offer:
Permanent employment between 75–100%
Collective agreement and secure employment conditions
Insurance and occupational pension
Wellness allowance
Training and development opportunities
Opportunities to grow within the company
Free mobile phone subscription
An inspiring and international work environment
At Hemfrid, you will work in a professional environment where quality, care, and personal development are highly valued.
Apply today!
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar
If you have questions regarding the role or recruitment process, feel free to contact us at HR@hemfrid.se
Welcome to Hemfrid! ✨
Please note that we always conduct a background check before employment. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6297827-2103323". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Birger Jarlsgatan 61 (visa karta
)
113 56 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
10004274