Mavro AB / Städarjobb / Laholm
2026-01-15


Just nu söker vi dig som vill jobba som städare/städerska i Laholm!
Vi söker dig som är ordningsam, positiv och tycker om att alltid göra ditt bästa på jobbet. Vi ser gärna att du har sinne för detaljer och tycker om att ge det lilla extra och att alltid se till att du lämnar kundens hem i fint skick.
Vi letar efter dig som tycker om att ge bra service.
Vi väntar dig som är intresserad!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: info@mavro.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mavro AB (org.nr 559258-7926)
312 34  LAHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9687148

