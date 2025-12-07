Städare
2025-12-07
100% jobb direkt: Vi söker Stockholms bästa städare till vår bygg- & energikoncern
STÄD&LOKALVÅRD FÖR OMGÅENDE START!
Vi växer så det knakar - vill du växa med oss?
På Nova Group bygger vi inte bara tak, vägar och energilösningar - vi bygger framgång. Vi är en av Sveriges mest kompletta energi- och byggkoncerner med specialiserade dotterbolag inom allt från solenergi och takentreprenad till väg & vakt och professionella tjänster.
Nu letar vi efter dig som har drivet, viljan och energin att bli en del av vår resa.
Vi söker nu duktiga städare och lokalvårdare som ska säkerställa att våra och våra samarbetspartners projekt håller högsta klass.
Det handlar om uppdrag för våra 5 dotterbolag och externa partners runt om i hela Stockholmsområdet.
Vem är du och vad har du för bakgrund och erfarenhet?
Vi tittar mindre på ditt CV och mer på din inställning. För oss är det viktigaste att du är en lagspelare som är hungrig, sugen på att jobba och redo att ge 100% från dag ett.
Utbildning och genomgång får du direkt på plats första dagen!
Vi söker dig som är, noggrann, snabb och stolt över ditt arbete.
Du gillar högt tempo och varierande arbetsdagar.
Du är lösningsorienterad - ser du ett problem så fixar du det.
Det kan vara 100% städ ena dagen och ibland fungera som stödfunktion,
köra runt och dela ut material/städmaskiner till olika arbetsplatser och fungera som
stöd och support för teamet.
Krav för tjänsten:
Du kan börja arbeta heltid (100%) omgående.
Du kan ta dig runt i Stockholmsområdet.
Meriterande (inget krav, men ett plus):
B-körkort.
Svenska språket. Engelska som andra hand.
Tidigare erfarenhet av byggstäd eller professionell lokalvård.
Vad erbjuder vi?
Hos Nova Group blir du inte en i mängden. Du blir en viktig del av ett framgångsrikt maskineri där vi värdesätter hårt arbete och rätt attityd. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö i en koncern med stark framåtanda.[1][6][7] För rätt person (eller team) finns goda möjligheter till långsiktigt arbete.
Så här ansöker du (Svara på frågorna!)
Vi vill göra det enkelt för dig att söka och enkelt för oss att hitta rätt person. Skicka ett mail till martin@novagroup.se
och märk mailet med "Ansökan Städ".
För att din ansökan ska behandlas snabbt, kopiera och svara på dessa 5 frågor i ditt mail:
När kan du börja jobba? (Datum)
Har du B-körkort? (Ja/Nej)
Har du erfarenhet av städning sedan tidigare? (Beskriv mycket kort vad du gjort).
Söker du själv eller har du ett färdigt team? (Om ni är ett team, hur många är ni?)
Varför ska vi anställa just dig? (Svara med max 2 meningar - sälj in din inställning!)
Vi går igenom ansökningar löpande och återkommer inom kort till de som går vidare till intervju.
Läs gärna mer om oss och vår verksamhet på www.novagroup.se.
Välkommen med din ansökan!
Martin
Nova Group Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
E-post: martin.f.tonell@gmail.com
