Elevassistent/resurs förskola
Personalkooperativet Lasse-Maja Förskola Ek. För / Pedagogjobb / Järfälla Visa alla pedagogjobb i Järfälla
2026-06-02
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Personalkooperativet Lasse-Maja Förskola Ek. För i Järfälla
Vi söker en engagerad och trygg elevassistent till vår förskoleverksamhet i Barkarby. Tjänsten passar dig som har ett stort intresse för barns utveckling och lärande samt vill bidra till en trygg och stimulerande miljö för varje barn.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent arbetar du nära pedagogerna i verksamheten och ger stöd till barn utifrån deras individuella behov. Du bidrar till att skapa struktur, trygghet och goda förutsättningar för barnens utveckling och delaktighet i förskolans aktiviteter.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Att stödja barn i den dagliga verksamheten
Att delta i pedagogiska aktiviteter och lek
Att bidra till en trygg, inkluderande och utvecklande lärmiljö
Att samarbeta med pedagoger och vårdnadshavare
Att följa verksamhetens rutiner och värdegrund
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete med barn, gärna inom förskola eller skola
Är ansvarstagande, lyhörd och har god samarbetsförmåga
Har ett professionellt och positivt bemötande
Behärskar svenska väl i tal och skrift
Det är ett krav att du har utbildning inom barn och fritid eller annan relevant pedagogisk utbildning. Tidigare erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd ses som ett stort plus.
Om anställningen
Placering: Barkarby
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, heltid/deltid enligt överenskommelse
Varaktighet: 3-6 månader men kan bli längre
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande, därför välkomnar vi din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan skickas tillsammans med CV och personligt brev till: camilla.vainikka@lassemajaforskola.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: camilla.vainikka@lassemajaforskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elevassistent". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Personalkooperativet Lasse-Maja Förskola Ek. För
Jaktplan 8 (visa karta
)
175 63 JÄRFÄLLA Jobbnummer
9940748