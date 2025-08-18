Städare
2025-08-18
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Kävlinge
Städare sökes för uppdrag i kommunerna Helsingborg och Landskrona. Andra kommuner som Kävlinge, Lund och Lomma kan också vara aktuella.
Vi önskar en trevlig och serviceminded medarbetare som sätter kundens behov och önskemål i centrum. De flesta uppdragen utförs hemma hos privatkunder så punktlighet är viktigt tillsammans med en glad inställning.
Ni behöver ha körkort och erfarenhet av att dels köra bil men framförallt erfarenhet av hemstädning och flyttstädningar. Vi utför också ibland fönsterputsning och städning åt företag i deras kontor och lokaler.
Vi utgår ifrån Mörarp och tillhandahåller bil, redskap och rengöringsmedel. Det finns möjlighet för boende med eget singelrum och delat boende.
Städningarna utförs i par. Ni behöver vara samarbetsvilliga och vilja lära er våra rutiner och arbetssätt.
Vi arbetar mån-fred mellan 07:00-19:00. Uppskattad arbetad tid per vecka 35-40 tim. Tjänsten kan börja omgående efter överenskommelse.
I och med att vi jobbar hemma hos privatpersoner vill vi gärna se att ni som söker skickar med underlag från belastningsregistret, en bild och en liten beskrivning om er själva, era erfarenheter och några referenser till tidigare arbetsgivare.
Ni behöver ha en telefon så ni kan läsa om era uppdrag samt godkänna uppdragen via en app. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: info@stadhjalpen.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Arbetsgivare Meckbygg AB
Städhjälpen
9463803