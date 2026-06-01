Head of IT and Cybersecurity
Elbit Systems Sweden AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elbit Systems Sweden AB i Göteborg
, Kungsbacka
, Skövde
, Boden
eller i hela Sverige
Vill du kliva in i en roll där du inte bara ansvarar för IT och cybersäkerhet, utan där du sätter riktningen, skapar struktur och stärker en verksamhet där kraven är på riktigt?
Vi söker nu en ledare som vill ta ett samlat ansvar för IT-drift och cybersäkerhet i en miljö där stabilitet, kontroll och säkerhet är affärskritiskt varje dag.
Om rollen
Det här är en nyckelroll där du ansvarar för både Corporate IT och cybersäkerhet – med ett tydligt mandat att skapa helhet, tydlighet och kontroll.
I vår verksamhet räcker det inte att IT fungerar den måste vara säker, robust och förutsägbar. Samtidigt behöver vi en cybersäkerhet som inte bara kontrollerar, utan möjliggör utveckling.
Du skapar en tydlig struktur för styrning, risk och ansvar och ger ledningen en klar bild av risker, prioriteringar och vägval.
Ditt uppdrag
Du leder och utvecklar både vår IT‐leverans och vårt säkerhetsarbete med ett tydligt ansvar för helheten. Det innebär att du ser till att våra IT‐tjänster är stabila, effektiva och fungerar i praktiken från Microsoft 365 och samarbetsmiljöer till Identity & Access Management, nätverk, klienter och plattformars livscykel.
Samtidigt bygger du upp en tydlig operativ struktur med fungerande leverantörsstyrning och en leverans som håller över tid.
Parallellt driver du upp och förankrar ett strukturerat cybersäkerhetsarbete. Du sätter riktning kring policys, standarder och kontroller, arbetar aktivt med riskanalyser och uppföljning, och ser till att vi har både beredskap och förmåga att hantera incidenter när de inträffar. Ställer tydliga krav på system och leverantörer och ger ledningen en klar bild av risker, prioriteringar och vad som faktiskt behöver göras.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en relevant akademisk bakgrund, som en Master's degree inom teknik, IT eller liknande, alternativt motsvarande erfarenhet. Du har en stark bakgrund inom IT operations och cybersäkerhet och är van att leda team med operativt ansvar för leverans.
I rollen sätter du riktningen för både IT och cybersäkerhet, utvecklar organisation, arbetssätt och förmågor och tar tag i komplexitet där det finns behov av struktur. Arbetar proaktivt och ser till att vi ligger steget före, snarare än att agera när något redan har hänt. Du är också en naturlig del i ledningsdialoger och strategiska beslut.
Vi tror att du har en stark bakgrund inom IT operations och cybersäkerhet, är van att leda team och ta ansvar för leverans samt har en god förståelse för hur teknik, risk och affär hänger ihop. Du har sannolikt erfarenhet från miljöer med höga krav på säkerhet och regelefterlevnad och är trygg i att kommunicera även när frågorna är komplex
Som person Du är en ledare som skapar tydlighet i komplexitet.
Du driver förändring, tar initiativ och får saker att hända. Du är lika bekväm i teknikdiskussioner som i dialog med ledningsgrupp.
Varför den här rollen?
Du får ett tydligt mandat att forma både IT och cybersäkerhet
Du arbetar i en miljö där det du gör har direkt affärs- och riskpåverkan
Du blir en nyckelperson i hur vi utvecklar vår förmåga framåt
Du får kombinera strategi, ledarskap och genomförande
Ansökan
Välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta rekrytering@elbitsystems.se
.
Eftersom vi är ett säkerhetsföretag krävs en säkerhetsprövning av våra anställda, och du behöver vara svensk medborgare.
Om oss Elbit Systems Sweden AB är ett svenskt bolag med visionen att vara det självklara valet för dem som vill skydda samhället och skapa en tryggare värld. Med spetskompetens inom radiotransmission har vi sedan starten 2020 etablerat oss som en ledande aktör och pionjär inom försvar & säkerhet med digitaliserade kommunikation- och ledningsstödsystem. Vi är idag 120 anställda - med mission att med banbrytande teknologi skydda liv, värna frihet och bidra till en tryggare värld. Vi finns på tre orter i Sverige där vi utvecklar, tillverkar, integrerar och tillhandahåller världsledande produkter och system för applikationer inom försvar och säkerhet. I luften på marken, till havs och inom cyberområdet. Vår verksamhet omfattar kommunikationssystem, ledningsstödsystem, sensorer, telekrig, obemannadesystem och systemintegration.
Innovating Defence- Securing the future, Elbit Systems Sweden AB
#LI-KA1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7831096-2029721". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elbit Systems Sweden AB
(org.nr 559250-5019), https://career.elbitsystems.se
Långfilsgatan 5 (visa karta
)
412 77 GÖTEBORG Arbetsplats
Elbit Systems Sweden Jobbnummer
9940647