Global Sustainability Manager till Rimaster AB
Rimaster är en partner och ledande leverantör kring utveckling och tillverkning av kablage, elskåp, elektronik, hytter och mekanik för specialfordon och industriella system. Kunderna är ofta världsledande produktägare inom sin bransch – exempelvis specialfordon för materialhantering, gruvbrytning, skogsbruk och jordbruk samt applikationer inom industriautomation. Rimaster är ett svenskt privatägt företag med ursprung och huvudkontor i Rimforsa, 35 km söder om Linköping. De har idag ca 1 500 anställda i elva företag världen över. Läs mer på www.rimaster.se
Vill du driva hållbarhetsarbetet i en internationell industrikoncern där hållbarhet, kvalitet och långsiktighet är en självklar del av affären? Hos Rimaster får du en central roll i koncernledningen med stort inflytande över hur koncernen utvecklar sitt hållbarhetsarbete framåt, strategiskt, operativt och globalt.
Om rollenDet här är en roll för dig som vill kombinera strategi, förändringsledning och konkret genomförande i en internationell miljö. Du får ett stort mandat att driva utvecklingen framåt och skapa struktur, tydlighet och riktning inom hållbarhetsområdet i hela koncernen.
Du kommer att ha en nyckelposition i arbetet med CSRD, ESRS och EcoVadis samt säkerställa att hållbarhetskrav omsätts till fungerande arbetssätt, processer och rapportering i verksamheten. Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med globala funktioner inom bland annat Sourcing, kvalitet och HR samt lokala ledningsgrupper i flera länder. Här får du möjlighet att påverka både affär och kultur i ett företag där hållbarhetsfrågorna blir alltmer affärskritiska.
Du kommer bland annat att:
• Driva och utveckla Rimasters globala hållbarhetsstrategi samt skapa motivation och engagemang i genomförandet.
• Leda arbetet kring CSRD, ESRS och EcoVadis
• Säkerställa struktur och kvalitet i hållbarhetsrapportering och uppföljning
• Samordna hållbarhetsarbetet mellan olika funktioner och internationella verksamheter
• Utveckla processer, arbetssätt och interna ramverk för hållbarhetsstyrning
• Bidra till att stärka hållbarhetskompetensen i organisationen
• Vara en viktig rådgivare och drivkraft i Rimasters fortsatta hållbarhetsmognad
Därför är det här en särskilt intressant möjlighet:Hos Rimaster får du inte bara förvalta ett hållbarhetsarbete, du får vara med och bygga det vidare i ett bolag med korta beslutsvägar, stark entreprenörsanda och internationell närvaro.
Rimaster har under lång tid arbetat med kvalitet, miljö och kontinuerliga förbättringar och ser hållbar utveckling som en naturlig del av affären. Företaget är certifierat enligt flera internationella standarder och har ett tydligt fokus på ansvarstagande, kvalitet och långsiktiga kundrelationer.
Du kliver in i ett läge där hållbarhetsområdet är högt prioriterat och där rätt person kommer att få stort utrymme att påverka både arbetssätt och framtida inriktning.
Vi tror att du......har erfarenhet av kvalificerat hållbarhetsarbete i en internationell verksamhet och känner dig trygg i frågor kopplade till exempelvis CSRD, ESRS eller hållbarhetsrapportering.
Du trivs i en roll där du får kombinera analys, struktur och kommunikation, och du har förmågan att skapa engagemang och samsyn mellan olika delar av organisationen.
För att lyckas behöver du vara självgående, nyfiken och ha ett genuint intresse för hur hållbarhet kan integreras i affären på riktigt.
Rimaster erbjuder
• En strategiskt viktig roll med global påverkan
• Möjlighet att arbeta nära verksamheten och ledningen
• Ett internationellt företag med stark tillväxt och hög framtidstro
• Korta beslutsvägar och stort eget ansvar
• En verksamhet där kvalitet, hållbarhet och långsiktighet står i centrum
• Möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens industri
Rimaster beskriver själva sin vision som att vara "en innovativ partner som skapar närhet och enkelhet för kunder i en global, utvecklande industri". Det genomsyrar också kulturen, ett nära samarbete, högt engagemang och viljan att ständigt utvecklas tillsammans.
Välkommen till RimasterVi samarbetar med AS&B Executive, för mer information om denna tjänst kontakta Mikael Jacobsson 0725–130 690. Din ansökan vill vi ha senast den 21/6 via www.asb-executive.seDu
kan också hitta mer information på https://rimaster.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AS&B Executive AB
(org.nr 556625-5260)
Industrivägen 14 (visa karta
)
590 44 RIMFORSA Arbetsplats
Rimaster AB Jobbnummer
9940654