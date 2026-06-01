Lagerarbetare/Operatör, Epiroc Distribution Center
2026-06-01
Company description:
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With cutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm, Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries. Learn more at www.epirocgroup.com.
Job description:
Vill du vara en del av Epirocs globala leveransflöde och arbeta i en verksamhet där säkerhet, kvalitet och samarbete står i centrum?
Vi söker nu en lagermedarbetare till vårt globala distributionscenter i Fagersta för en tidsbegränsad tjänst till årets slut. Här får du en viktig roll i att säkerställa effektiva, säkra och kvalitativa flöden – från inkommande gods till leverans.
Allt börjar med människor. Människor som du.
Bli en del av vårt team
Hos Epiroc i Fagersta får du chansen att bidra till hållbara lösningar för gruv- och anläggningsindustrin. Du blir en viktig del av ett engagerat team som tillsammans säkerställer hög kvalitet i lagerflöden och leveranser, samtidigt som vi skapar en trygg och trivsam arbetsmiljö.
Vi värdesätter kommunikation, öppenhet och personligt ansvar, och stöttar varandra i vårt gemensamma uppdrag. Inkludering och mångfald är en självklar del av vårt arbete och vägleder oss i våra beslut.
Ditt uppdrag
Som operatör på vårt distributionscenter har du en viktig roll i det dagliga flödet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att plocka och packa produkter enligt kundorder, både manuellt och med hjälp av truck.
Arbetet är fysiskt och rörligt, men vi använder lyfthjälpmedel vid tyngre moment. Du samarbetar nära dina kollegor men tar också eget ansvar för att leverera ordrar med hög kvalitet och inom utsatt tid. Du bidrar även genom att rapportera avvikelser och vara med och förbättra våra arbetssätt.
Tjänsten är tidsbegränsad till och med december 2026, med möjlighet till förlängning.
Vi söker dig som har erfarenhet av lagerarbete och som trivs med att ta ansvar och samarbeta i team. Du är noggrann, strukturerad och initiativtagande, och har lätt för att anpassa dig i en vardag där tempot kan variera.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
har B-körkort samt truckkort A+B
är bekväm med arbete på höga höjder
har erfarenhet av lagerhanteringssystem
kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Placering och övrigt
Denna position är placerad i Fagersta, Sverige. Arbetet innebär skiftarbete, inklusive helg.
Livet på Epiroc
När du blir en del av Epiroc kan du förvänta dig en atmosfär av kreativitet, innovation och mångfald. Du kommer att vara en del av en grupp skickliga och hjälpsamma kollegor som alla lever efter våra kärnvärden: samarbete, engagemang och innovation. Vi arbetar i en global miljö med över 113 nationaliteter.
Förutom att vi har en kultur som kännetecknas av utveckling i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid, finns det några saker som gör oss lite extra stolta över att arbeta på Epiroc:
Globala karriärmöjligheter.
Epiroc University, för din egen kompetensutveckling.
Samhällsengagemang.
Förmånspaket, som bland annat inkluderar bonus.
Ansökan och kontaktinformation
Vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt via vår karriärsida. Sista ansökningsdag är den 15 juni 2026. Ansökningar granskas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi är engagerade i en grundlig rekryteringsprocess som inkluderar intervjuer, referenstagning och tester. För att säkerställa en trygg arbetsmiljö genomför vi identitetskontroller och drog- och alkoholtester. Vår process är utformad för att vara rättvis och inkluderande; du kan förvänta dig transparent kommunikation och en balanserad utvärdering av dina färdigheter och erfarenheter.
För frågor om tjänsten, välkommen att kontakta Henrik Larsson, Flödeschef, henrik.larsson@external.epiroc.com
För frågor om rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta Lisa Ström, Rekryteringsspecialist, lisa.strom@epiroc.com
Vänligen observera att vi inte kan hantera ansökningar som skickas in via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "83652-44216312".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Epiroc Rock Drills Aktiebolag
(org.nr 556077-9018), https://www.epirocgroup.com
737 30 FAGERSTA
För detta jobb krävs körkort.
Epiroc Drilling Tools AB
Mrs.
Lisa Strom +46107551493
9940649