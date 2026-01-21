Städande Teamledare - Housekeeping (50 %, sommar 75 %)
2026-01-21
Om jobbet Vi söker en städande teamledare till vårt housekeepingteam på ett av våra hotell. Det här är en rolig och ansvarsfull tjänst för dig som har gedigen erfarenhet från hotellstäd och trivs i en ledande roll där du kombinerar operativt arbete med arbetsledning.
Om tjänsten Som städande teamledare ansvarar du för den dagliga driften inom housekeeping. I rollen ingår att:
Arbetsleda och stötta personal i det dagliga arbetet
Kontrollera hotellrum och säkerställa kvalitet enligt uppsatta standarder
Själv städa rum och/eller allmänna ytor vid behov
Ha övergripande kontroll på huset under ditt arbetspass
Ansvara för rapportering och uppföljning
Planera och säkerställa bemanning - se till att det alltid finns personal på plats
Introducera och träna personal så att brandstandard och kvalitetskrav hålls
Arbeta med tempo och effektivitet i teamet
Vara länken mellan hotellet och din personal
Till din hjälp har du en supervisor samt assisterande personal.
Arbetstider Tjänsten är på 50 % och schemat är förlagt enligt följande:
Vecka 1:
Måndag 10.00-14.30 (teamledarroll)
Fredag 10.00-14.30 (teamledarroll)
2 extra arbetspass rumstäd/public cleaning
Vecka 2:
Måndag 10.00-14.30 (teamledarroll)
Fredag 10.00-14.30 (teamledarroll)
Lördag 09.00-16.30 (teamledarroll)
Söndag 09.00-16.30 (teamledarroll)
1 extra arbetspass rumstäd/public cleaning
OBS: Schemat ovan är ett exempel och kan komma att ändras. Hotellbranschen är i ständig förändring, vilket innebär att flexibilitet är en förutsättning för tjänsten.
Under perioden 15 juni - 15 augusti utökas tjänsten till 75 %. Under sommaren finns även möjlighet att:
Stötta upp på andra hotell
Arbeta med administrativa uppgifter från kontoret
Ta ytterligare pass inom rumstäd eller public cleaning för att fylla ut arbetstiden
Vem är du? Vi söker dig som:
Har lång erfarenhet inom hotell housekeeping
Vet hur det fungerar att arbeta som husfru/teamledare
Har minst 3 års erfarenhet i rollen
Har goda referenser
Är strukturerad, ansvarstagande och serviceinriktad
Har förmåga att motivera, utbilda och utveckla personal
Har ett öga för detaljer och kvalitet
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider.
Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Så ansöker du
