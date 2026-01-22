Städ- och lokalvård

Bert Andersson Fastighets AB / Städarjobb / Eslöv
2026-01-22


Vi är ett familjeföretag inom bygg- och fastighetsbranschen belägna i Eslöv. Vi söker dig med mångårig erfarenhet av städ och lokalvård. Du ska kunna arbeta självständigt och det dagliga arbetet kan kräva problemlösning och flexibilitet.
Du behöver också vara öppen för andra arbetsuppgifter då vi har gott samarbete på arbetsplatsen.
Krav på körkort B, samt goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Utbildning inom SRY eller PRYL är meriterande.

Tillsvidareanställning med provanställning de sex första månaderna.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: bert.andersson@babyggfastigheter.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bert Andersson Fastighets AB (org.nr 556307-9473)

Arbetsplats
Andersson Fastighets AB, Bert

Jobbnummer
9698944

