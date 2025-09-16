ST-läkare till vuxenpsykiatri Helsingborg
Gör skillnad. Varje dag.
Välkommen till oss - vi vill utbilda dig till en av framtidens bästa psykiater!
Vill du bli en del av vår ST-läkargrupp som med bred kompetens brinner för psykiatri och har ett intresse av att utveckla såväl professionen, som verksamheten? Då ska du söka dig till oss! Vi erbjuder dig en högkvalitativ utbildningstjänst med stora möjligheter att utvecklas både som kliniker och forskare. Låt oss mötas för att diskutera dina önskemål och vad vi kan erbjuda dig!
Många av våra ST-läkare engagerar sig i forskning, pedagogik och kvalitetsarbete. Klinisk tjänstgöring under handledning, strukturerade handledarsamtal, kurser och seminarier för att uppnå målbeskrivningen i ST-programmet är en självklarhet. Kompetensutveckling erbjuds även genom regelbunden undervisning, gemensam ST-dag med mera. Vi har en humanistisk och etisk värdegrund som genomsyrar utbildningen, med engagerade studierektorer och erfarna specialister som handleder.
Genom psykiatrin i Skåne erbjuds befolkningen ett samlat specialistpsykiatriskt vårdutbud inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och rättspsykiatri. Psykiatri Skåne har cirka 3 300 anställda och har en gedigen anknytning till Lunds universitet och andra lärosäten i regionen.
Verksamhetsområde (VO) vuxenpsykiatri Helsingborg har mottagningar och team förlagda i Helsingborg, Landskrona och Ängelholm. All heldygnsvård finns i Helsingborg. Verksamheten har cirka 450 anställda.
Verksamheten är en universitetssjukvårdsenhet som präglas av mångfald och hög kompetens med närhet till forskning och undervisning. Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla den specialistpsykiatriska vården, till exempel pågår ett flertal utvecklingsprojekt. Inom förvaltningen Psykiatri, habilitering och hjälpmedel finns Psykiatriforskning Skåne för klinisk psykiatri som underlättar genomförandet av kliniska studier.Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Tjänsternas upplägg planeras i samråd med verksamhetschef, studierektor och handledare. Innehållet följer den målbeskrivning som fastställts för att uppnå specialistkompetens i vuxenpsykiatri.
Läs mer om våra respektive verksamheter på www.skane.se/sv/Webbplatser/Psykiatri-SkaneKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du erfarenhet av vuxen- och/eller barnpsykiatri är detta meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet eller intresse för forskning.
Du som söker har god kommunikativ förmåga och kan på ett tydligt och pedagogiskt sätt förmedla både kunskap och göra patienten delaktig i sin vård. Vi förutsätter att du har god samarbetsförmåga och att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bevis om läkarexamen och legitimation samt övriga handlingar som du önskar åberopa lämnas vid intervju.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att ske innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
