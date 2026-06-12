ST-läkare till Vårdcentralen Västerstrand
Region Värmland / Läkarjobb / Karlstad Visa alla läkarjobb i Karlstad
2026-06-12
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Vi vill välkomna ytterligare en ST-läkare till ett gött gäng här på Vårdcentralen Västerstrand. Här får du härliga och kompetenta kollegor som gärna handleder en blivande kollega. Det är viktigt för oss att ha patienten i fokus men också att ha roligt på jobbet.
Din arbetsplats
Vi ligger i Våxnäs centrum cirka tio minuter från Karlstad med goda buss- och cykelmöjligheter.
Vi erbjuder en bra arbetsplats med erfarna specialister inom allmänmedicin. I dagsläget är vi fem specialister, två ST-läkare samt en AT-läkare.
Vi har en välbemannad personalgrupp med distrikt och sjuksköterskor samt psykiatrisköterskor, undersköterskor, kurator, psykolog och vårdadministratörer. Vi har cirka 11 000 listade patienter i vårt område och har ett nära samarbete med Karlstad kommuns biståndsbedömare som också finns på plats hos oss.Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Hos oss får du som läkare ett utmanande och spännande arbete med goda förutsättningar för en bred utbildning inom specialiteten. Din utbildning kommer att skräddarsys i samråd med din handledare men vi följer Region Värmlands utbildningsprogram för ST-läkare.
Våra nuvarande ST-läkare vill verkligen poängtera vår handledning, både den som sker systematiskt och veckovis men också den dagliga. Det skapar trygghet och mindre fördröjning för bedömningar och beslut.
Som ST-läkare på Västerstrand får du ett varierat och stimulerande arbete med:
Planerad mottagning och akuta patientärenden.
Viss jour- och beredskapstjänstgöring i samråd med handledare.
Aktiv medverkan i verksamhetsutveckling med fokus på tillgänglighet, patientsäkerhet och kvalitet.
Fördelade sidouppdrag, exempelvis SÄBO-ansvar eller arbete på barnmorskemottagning kan förekomma.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad läkare med intresse för primärvård och som vill bli specialist inom allmänmedicin. Du har goda kunskaper i svenska språket och ska även ha behörighet att arbeta inom svensk sjukvård och vilja vara med att utveckla verksamheten till att bli ännu bättre.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och har ett trevligt bemötande. Du trivs i patientmötet och sätter alltid patienten i fokus, samtidigt som du har förmågan att se helheten i verksamheten. Du är flexibel och kan anpassa ditt arbetssätt efter förändrade omständigheter. Du prioriterar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt och föredrar att arbeta i samarbete med andra. Du har dessutom lätt för att sätta dig in i och förstå andra människors situation.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Område södra Karlstad, Vårdcentralen Västerstrand Kontakt
Värmland läkarförening nås via växeln 010-8315000 Jobbnummer
9961953