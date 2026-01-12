ST-läkare till Röntgenkliniken
Region Västmanland / Läkarjobb / Västerås Visa alla läkarjobb i Västerås
2026-01-12
Vill du bli radiolog och utvecklas i en trivsam och stimulerande miljö med stark teamkänsla och ett bra handledningsklimat? Vår röntgenklinik har vid extern SPUR-granskning tilldelats högsta betyg (A) i alla områden - ett bevis på vår höga kvalitet i utbildning och verksamhet, något vi är mycket stolta över. Hos oss får du en välorganiserad ST-utbildning med engagerade handledare, goda utvecklingsmöjligheter och ett öppet, välkomnande klimat.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Under handledning utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter som underläkare inom radiologi. Detta inkluderar diagnostiska ultraljud, genomlysningar och basala interventioner samt granskning, tolkning och svar av undersökningar inom alla förekommande radiologiska metoder. Jourtjänstgöring och rondarbete ingår vid en eventuell förlängning av tjänsten. Det ingår även ansvar för den egna teoretiska utbildningen samt deltagande i klinikens undervisning och utvecklingsarbete.
Vi erbjuder en väl organiserad ST-utbildning med god handledning i ett mycket trevligt och öppet klimat. För närvarande har vi drygt 10 ST-läkare men vill bli fler. Kliniken bedriver också ett strukturerat utvecklingsarbete mot högt uppsatta mål. Intresse för forskning uppmuntras, goda möjligheter finns för samverkan med Centrum för Klinisk Forskning. Arbetet bedrivs i ändamålsenliga lokaler med en hög teknisk och arbetsmiljömässig standard.
Om arbetsplatsen
Röntgenkliniken är en radiologisk länsklinik där huvudplaceringen för läkare är i Västerås med roterande tjänstgöring på avdelningen i Köping och distansgranskning av undersökningar från Sala och Fagersta. Kliniken har ca 160 medarbetare med nära 35 läkare totalt, varav ca 10 ST-läkare.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta gärna oss om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så kan vi berätta mer om tjänsten. Kvalifikationer
Du är legitimerad läkare med kunskaper i svenska motsvarande minst C2. Arbetslivserfarenhet från svensk hälso- och sjukvård är meriterande, särskilt med goda vitsord från Region Västmanland. Tidigare tjänstgöring inom radiologi eller närliggande specialiteter, liksom tekniskt kunnande och erfarenhet av radiologiska undersökningsmetoder, ses som en fördel. Godkänd bastjänstgöring samt erfarenhet av ledarskap, handledning, undervisning eller meriter inom utbildning och forskning är också värdefulla kvalifikationer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du arbetar bra med andra människor, relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är serviceinriktad och tillmötesgående i ditt bemötande. Det är även viktigt att du är strukturerad, van vid att planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt och klarar väl av att jobba under stress.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning heltid, som vanligtvis inleds med 6 månaders provtjänstgöring. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 25 januari 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer är planerade att ske på plats på röntgenkliniken i Västerås under v.5 och 6.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
