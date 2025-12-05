ST-läkare till Lokstallarna
2025-12-05
Som en del av Bräcke diakoni blir du del av en idéburen vårdverksamhet där vi varje dag arbetar för att göra vardagen lite tryggare och mer medmänsklig för dem vi möter.
På Lokstallarnas vårdcentral får du använda din kompetens i en miljö där engagemang, omtanke och viljan att göra skillnad präglar både samarbetet och mötet med patienterna. Nu söker vi en ST-läkare för en tillsvidaretjänst med start i februari.
Din roll
Som ST-läkare på Lokstallarnas vårdcentral arbetar du brett och varierat inom det allmänmedicinska området, med ansvar för patienter i alla åldrar och livssituationer. Här möter du både kortare rådgivningar och långsiktiga patientkontakter och får utvecklas inom de områden som engagerar dig. Du blir en del av en stabil och erfaren läkargrupp med flera specialister, ST-läkare och AT-läkare där vi lär och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Vi följer Region Jönköpings upplägg för ST i allmänmedicin och tar även emot studenter från läkarprogrammet, vilket bidrar till en aktiv och lärande miljö. Tjänsten är en tillsvidareanställning med möjlighet att diskutera sysselsättningsgrad.
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg i att ta egna beslut men som också trivs i det nära kollegiala arbetet som präglar verksamheten. Med ett professionellt och lyhört bemötande bidrar du till den omtanke och kvalitet vi vill stå för. Du delar vår övertygelse om allas lika värde och vi uppskattar om du också vill vara med och utveckla verksamheten genom vårt gemensamma förbättringsarbete.
Svensk legitimation som läkare
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från primärvård
Erfarenhet av kvalitets- och förbättringsarbete
Bräcke Vårdcentral Lokstallarna
Lokstallarnas vårdcentral ligger centralt i Jönköping och är en arbetsplats där drygt 8 900 patienter och ett 40-tal medarbetare möts varje dag. Här vill vi ge våra patienter en vård som kombinerar hög kvalitet och god tillgänglighet med ett varmt och personligt bemötande - något vi tror uppskattas av våra patienter och som har sin grund i den trivsel och omtanke som präglar vårt arbetssätt.
Vi är en av Bräcke diakonis fem vårdcentraler i Region Jönköping och Västra Götaland. Genom våra gemensamma nätverk, bland annat för medicinska rådgivare och kvalitetsombud, lär vi av varandra och utvecklar verksamheterna tillsammans. Läs gärna mer om oss här: https://brackediakoni.se/bracke-vardcentral-lokstallarna/
Välkommen med din ansökan!
Bräcke diakoni - Hos oss blir du del av något större.
Vi är en idéburen organisation som låter värdegrunden genomsyra både arbetssätt, kultur och ledarskap. Det innebär:
- en arbetsgivare som vilar på en på en stark medmänsklig värdegrund,
- en arbetsmiljö präglad av delaktighet och påverkan,
- ett arbete där du bidrar till att göra skillnad för människor och samhället i stort,
- trygghet genom god arbetsmiljö, nära ledarskap, kollektivavtal och goda förmåner.
Läs mer här: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
Bräcke diakoni, Bräcke vårdcentral Lokstallarna Kontakt
Karolina Dalemo 031502524 Jobbnummer
