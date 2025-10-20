ST-läkare till Kvinnokliniken
2025-10-20
Kvinnokliniken vid universitetssjukhuset i Linköping i samarbete med Lasarettet i Motala arbetar med alla verksamhetsgrenar inom kvinnosjukvården; alla former av gynekologisk öppen- och slutenvård med profilering mot högspecialiserad vård, cancerkirurgi, bäckenbottenkirurgi, infertilitetsbehandlingar samt all obstetrik.
Det föds cirka 2500 barn per år i Linköping och mödravården är organiserad inom kliniken.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Kvinnokliniken vid universitetssjukhuset i Linköping erbjuder tjänst för specialistutbildning i gynekologi och obstetrik. Kvälls-, natt- och helgjourstjänstgöring ingår i arbetsuppgifterna.
Tjänstgöringen inleds med 6 till 12 månaders visstidsanställning, som - om tjänstgöringen förlängs inräknas i specialisttjänstgöringen. Tjänstgöringens innehåll och längd planeras utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och i samråd med utbildade handledare, studierektor och verksamhetschef. ST-läkaren deltar i jourarbete. Möjlighet till forskning finns. Vi rekryterar för den kommande 12-månadersperioden och är flexibla gällande startdatum
Arbetsgrupp
Kvinnokliniken med sina 300 medarbetare, varav 13 ST-läkare, betjänar patienter i behov av avancerad kvinnosjukvård från hela Sydöstra sjukvårdsregionen. God kvalitet, noggranna rutiner och ständigt förbättringsarbete är viktigt för oss och vi är certifierade i kvalitet och miljö. Utvecklingsarbete och forskning bedrivs kontinuerligt på kliniken.
Om dig
Du är legitimerad läkare med behörighet att verka i svensk sjukvård och har genomgått svensk AT (allmäntjänstgöring) eller BT (bastjänstgöring). Tidigare erfarenhet av kliniskt arbete, forskning och undervisning är meriterande. Du behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift.
Vi söker dig med god förmåga till multidisciplinärt teamarbete. Du är bra på att kommunicera med patienter, anhöriga och medarbetare och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är lugn och kontrollerad i akuta situationer, planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. Du förstår behovet av ett livslångt lärande. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och mognad.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
