ST-läkare till KRY Älta vårdcentral
2026-04-22
Kan du kombinera klinisk skicklighet med ett engagemang för att utveckla primärvården? Kan du skapa trygghet och tillit hos patienten, samtidigt som du driver förbättring och innovation i vår verksamhet?
Då vill vi prata med dig!
Varför Kry?
I snart ett decennium har Kry brutit ny mark i svensk primärvård: gjort den tillgänglig, digital och bokstavligen bara ett klick bort. Krys arbete har lett till att andra vårdgivare (privata och offentliga) har ökat sin egen digitaliseringsgrad och innovation och att Sverige har blivit ett föregångsland för innovation inom primärvård. Detta är vi mycket stolta över. Vi söker nu dig som vill fortsätta vara med på vår resa!
Om Krys vårdcentral Älta
Hej! Jag heter Emelie Eisner och är verksamhetschef här på vårdcentralen sedan fyra år tillbaka. Tillsammans med biträdande verksamhetschef och medicinsk rådgivande läkare har vi de senaste året skapat en arbetsplats där utveckling och lärande får stort fokus. Vi är ett team på ca 30 personer där det är lika naturligt att be om hjälp som att bidra med idéer. Vi trivs väldigt bra med varandra och har roligt på arbetet. I Älta har vi också en hemsjukvård med runt 80 inskrivna patienter och en BVC med ca 700 barn inskrivna.
Om rollen I rollen som ST-läkare på Kry har du omväxlande arbetsuppgifter där du får möjlighet att möta och rådge många olika patienter, får du vara med och bidra till att utveckla och förändra primärvården där dina idéer skapar värde för verksamheten och Krys arbete att förbättra primärvården. Exempel på arbetsuppgifter är läkarmottagning, placering på BVC, hemsjukvård samt handledning av AT- och BT-läkare. Vårdcentralen har förmånen att ha flera ST-läkare och har ambitionen att vara i framkant när det gäller handledning. Du får möjlighet att, tillsammans med övriga medarbetare, utveckla verksamheten och delta i förbättrings- och kvalitetsarbete.
Vad vi förväntar oss av dig:
Du är leg. läkare med intresse för primärvård
Du tycker om att jobba i team
Är trygg med digitala verktyg och olika system
Du trivs i en miljö där patientupplevelsen alltid är i fokus
Du har en positiv inställning och ett engagemang för att tänka nytt samt trivs i förändring
Självklart erbjuder vi kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånliga försäkringar. Vi erbjuder också karriärvägar, utbildningsmöjligheter och en kultur som värdesätter innovation och samarbete. Vi erbjuder även introduktionsdagar, digitala utbildningsveckor med varierande föreläsningar.
Praktisk information
Start: Du börjar när det passar oss båda
Omfattning: 100%
Redo för något nytt?
Då ser vi fram emot din ansökan, vi håller intervjuer löpande. Tveka inte på att kontakta mig som verksamhetschef för att få veta mer på emelie.eisner@kry.se Så ansöker du
