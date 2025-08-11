ST-läkare till infektionskliniken
Region Sörmland / Läkarjobb / Eskilstuna Visa alla läkarjobb i Eskilstuna
2025-08-11
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Infektionskliniken Mälarsjukhuset, EskilstunaPubliceringsdatum2025-08-11Om företaget
Infektions- och lungkliniken är en länsklinik med drygt 100 medarbetare. Vi har verksamhet inom infektionssjukdomar, lungsjukdomar och specialiserad vuxenallergi. Alla medarbetare finns på Mälarsjukhuset men länsuppdraget innebär hög tillgänglighet för konsultation från läkarkollegor för hela länet. Vi bedriver slutenvård på infektions- och lungavdelningen. Kliniken har tre öppenvårdsverksamheter; infektionsmottagningen, lung- och allergimottagningen och diagnostiskt centrum. Sprututbytesverksamhet och enheten för smittspårning finns också på vår klinik.Arbetsuppgifter
Som ST-läkare på infektionskliniken arbetar du omväxlande inom slutenvård och öppenvård. På infektionsavdelningen sker utredning och behandling av patienter med i huvudsak akuta infektionstillstånd. På infektionsmottagningen arbetar du i dagjoursverksamheten med akuta infektionstillstånd och på planerad mottagning med utredningsfall och kroniska infektioner.
Konsultverksamhet är en stor del av vårt arbete, och du kommer arbeta mycket med konsultationer per telefon. Som ST-läkare arbetar du med telefonkonsultationer, exempelvis som mellanjour på Mälarsjukhuset. Vi bedriver också konsultverksamhet på plats på länsdelssjukhusen i Nyköping och Katrineholm några dagar per vecka och som ST-läkare följer du med en infektionsspecialist dit ibland. Vi bedriver antibiotikaronder på flertalet avdelningar på tre sjukhus i regionen.
Jourtjänstgöring på kvällar/nätter och helger ingår i tjänsten.
Din kompetens
Vi söker dig som är har intresse för infektionssjukdomar. Du ska inneha svensk läkarlegitimation och har goda kunskaper i svenska språket (motsvarande svenska C1). Erfarenhet av tjänstgöring på infektionsklinik är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vår verksamhet är till stor del akutverksamhet och du behöver vara trygg och stabil till din person. Akutverksamheten kräver också att du är flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är en person som har ett strukturerat arbetssätt, är van att ta eget ansvar och som har lätt att samarbeta med andra människor både inom och utanför den egna kliniken.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Läkarchef Infektionskliniken Maria Remén, 073-866 17 66.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på infektionskliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-08-24.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-25-242". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032) Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9451621