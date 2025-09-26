ST-läkare inom radiologi
Region Jämtland Härjedalen, Läkare röntgen / Läkarjobb / Östersund Visa alla läkarjobb i Östersund
2025-09-26
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Läkare röntgen i Östersund
Jämtlands län har 132 000 invånare. Vi har nära till storslagen natur och i staden Östersund finns ett rikt stadsliv och kulturutbud. Regionen har möjligheter att hjälpa till med personalbostad. I Östersund finns det enda länssjukhuset, där Röntgenavdelningen är en del av den specialistvård som erbjuds. Röntgenavdelningen har cirka 100 medarbetare, 24 st är läkare varav 8 st ST-läkare. Vi är en allmänradiologisk avdelning där det finns utrymme för att ha både bred och mer nischad kompetens. Nattetid skickas jourundersökningar till distansgranskning externt.
På våran arbetsplats finns god stämning i läkargruppen och vi trivs med våra arbetsuppgifter. Vi försöker att skapa en arbetsmiljö där arbetsliv och privatliv går att kombinera.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som ST-läkare inom Radiologi får du till en början vara del i akutverksamhet samt utföra undersökningar i genomlysning under handledning. Därefter introduceras du successivt till de andra modaliteterna (CT, MR, ultraljud, intervention). Det är alltid en specialist som eftergranskar bilderna och ditt utlåtande.
Ditt ST-block planeras av dig, din handledare och studierektor. I detta ingår den nya målbeskrivningens krav på regelbunden handledning samt kompetensutveckling.Kvalifikationer
Legitimerad läkare. Du har god kommunikationsförmåga, kan arbeta självständigt och med gott omdöme
ÖVRIGT
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279352". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Läkare röntgen Kontakt
enhetschef röntgen
Hanna Gammelgård hanna.gammelgard@regionjh.se 0703096696 Jobbnummer
9527546