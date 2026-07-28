Projektledare till Sjölins Smide
Stegra Rekrytering AB / Byggjobb / Hudiksvall Visa alla byggjobb i Hudiksvall
2026-07-28
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stegra Rekrytering AB i Hudiksvall
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige
Vill du leda komplexa byggprojekt hos en etablerad aktör inom stål- och stålkonstruktion? På uppdrag av Sjölins Smide söker vi på Stegra en projektledare som vill ta ett helhetsansvar för projekt – från planering till färdig leverans. Här får du en varierad roll med stort ansvar, många kontaktytor och möjlighet att påverka både projekt och arbetssätt.
Låter det intressant? Ansök idag.
Om Sjölins Smide
Sjölins Smide är ett väletablerat företag med cirka 80 medarbetare och huvudkontor samt produktion i Hudiksvall. Företaget är specialiserat på stålstommar och avancerade stålkonstruktioner och levererar projekt till industri- och byggsektorn över hela Sverige.
Med egen projektering, tillverkning och montage erbjuder Sjölins Smide en helhetslösning med hög teknisk kompetens. Här blir du en del av ett erfaret projektteam med korta beslutsvägar, nära samarbeten och goda möjligheter att påverka både din roll och företagets fortsatta utveckling.
Om rollen
Som projektledare hos Sjölins Smide ansvarar du för att driva projekt genom hela processen – från planering och projektering till produktion, montage och slutleverans. Du har det övergripande ansvaret för att projekten genomförs enligt uppsatta mål för kvalitet, tid och ekonomi och fungerar som den sammanhållande länken mellan kunder, konstruktörer, produktion, montage och leverantörer.
I rollen arbetar du med att planera och följa upp projektens tids- och betalningsplaner, säkerställa att kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav efterlevs samt samordna de olika delarna av projektet för att skapa ett effektivt genomförande. Du bidrar även till att utveckla arbetssätt och processer för att stärka verksamheten över tid.
Tjänsten innebär regelbundna resor till de projekt du ansvarar för. När du inte är ute i verksamheten arbetar du från kontoret i Hudiksvall tillsammans med projektchef, projektingenjörer och övriga projektledare.Publiceringsdatum2026-07-28Profil
Sjölins Smide söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och trivs med att ta ansvar. Du har en god analytisk förmåga, arbetar självständigt och har lätt för att skapa goda relationer med både kunder och kollegor.
Du motiveras av att driva projekt framåt, har ett affärsmässigt förhållningssätt och ser värdet av samarbete för att nå gemensamma mål.
Krav för tjänstenMinst 3 års arbetslivserfarenhet som projektledare eller motsvarande inom bygg- och/eller stålbranschen
God systemvana och erfarenhet av digitala projektverktyg
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
MeriterandeErfarenhet av industribyggnadsprojekt inom stålbyggnadsbranschen
Erfarenhet från entreprenadverksamhet
Erfarenhet av CAD eller andra tekniska projekteringsverktygÖvrig information
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning där du blir direkt anställd hos Sjölins Smide
Omfattning: Heltid
Ort: Hudiksvall
Du söker tjänsten genom att besvara några frågor och bifoga ditt CV eller länka din LinkedIn-profil. Kandidater som uppfyller grundkraven kontaktas via e-post eller telefon. De som går vidare bjuds därefter in till en digital intervju och får genomföra ett personlighetstest.
Stegra arbetar kompetensbaserat genom hela rekryteringsprocessen för att säkerställa en rättvis och träffsäker rekrytering.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Ida Mossnelid på 076-006 62 95 eller Ida@stegra.nu
.
Stegra ansvarar för hela rekryteringsprocessen och besvarar alla frågor om tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stegra Rekrytering AB
(org.nr 559233-8858)
Thulegatan 25 (visa karta
)
824 92 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stegra Jobbnummer
10013882