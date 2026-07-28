Moderna Museet söker en bibliotekarie till avdelningen ArkDes
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2026-07-28
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Moderna Museet söker en bibliotekarie för ett ettårigt vikariat på 70 % till ArkDes specialbibliotek inom arkitektur och design. ArkDes är från den 1 januari 2026 en del av myndigheten Moderna Museet.
Biblioteket är en unik resurs för forskning inom modern och samtida arkitektur, design, fotografi och närliggande områden. Det stödjer ArkDes utställningar, forskning och samlingar och är tillgängligt för museets personal, forskare, studenter och allmänheten. Biblioteket ansvarar även för boksamlingar som ingår i ArkDes samlingar, vilket gör rollen central för den långsiktiga förvaltningen och tillgängliggörandet av dessa viktiga resurser.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som bibliotekarie sköter du den dagliga driften av bibliotekets samlingar och tjänster. Rollen är huvudsakligen operativ och inriktad på att säkerställa kontinuitet i bibliotekets kärnverksamhet i nära samarbete med bibliotekets personal.
Du ansvarar för
Katalogisering av nyförvärv, donationer och boksamlingar i Libris XL och Koha
Löpande underhåll och kvalitetssäkring av bibliografiska poster och metadata
Förvärvsarbete, inklusive ämnesbevakning, hantering av inköpsförslag samt medverkan i bedömning av donationer
Referens- och informationsservice till personal, forskare och allmänhet
Fjärrlån och kontakt med Kungliga biblioteket (KB) i löpande ärenden
Arbete i bibliotekssystemet Koha samt andra relevanta digitala bibliotekssystem
Bidrag till beståndsvård, inklusive översyn och gallring av samlingarna
Framtagning av statistik och bidrag till återkommande rapportering
Planering och genomförande av biblioteksintroduktioner, visningar och andra publika aktiviteter i begränsad omfattning
Framtagning av bokskyltningar och tematiska presentationer i samband med utställningar och projekt
Medverkan i digitaliseringsrelaterade arbetsuppgifter där det är aktuellt
Samarbete med kollegor inom biblioteket och museet för att säkerställa en fungerande och tillgänglig biblioteksverksamhet
Tjänsten innefattar även bemanning av biblioteket och användarstöd under öppettider, vilket inkluderar utlån och återlämning, reservationer, låntagaradministration, telefon- och e-postservice, bokuppsättning samt sökhandledning.
Du har
Ett starkt engagemang för att tillgängliggöra specialiserade samlingar för olika målgrupper
Mycket god servicekänsla och god kommunikationsförmåga
God pedagogisk förmåga och intresse för att stödja användare i informations- och forskningsarbete
Ett strukturerat, noggrant och lösningsorienterat arbetssätt
Förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och hantera flera parallella arbetsuppgifter
Professionell mognad, gott omdöme och god samarbetsförmåga
Intresse för arkitektur, design, fotografi eller närliggande ämnesområden
Vi söker dig som har
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap
Betydande yrkeserfarenhet från bibliotek, gärna special- eller högskolebibliotek
Gedigen erfarenhet av katalogisering i Libris XL
Erfarenhet av arbete i bibliotekssystem, gärna Koha
Erfarenhet av referens- och informationsarbete
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande är
Erfarenhet av arbete med museisamlingar
Ämneskunskap inom ett eller flera av bibliotekets områden, såsom modern och samtida arkitektur, design, fotografi eller närliggande fält
Erfarenhet av arbete med forskningspublicering
Erfarenhet av att hålla biblioteksintroduktioner, visningar eller publika program
Erfarenhet av digitaliseringsprocesser och digitala samlingar
Placering
Moderna museet ligger på Skeppsholmen i centrala Stockholm.
Anställningsform och tillträde
Anställningen är tidsbegränsad på ett år med en tjänstgöringsgrad om 70 % med start i september eller oktober eller enligt överenskommelse.
Så ansöker du
Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 9 augusti. Vi vill att du så tydligt som möjligt beskriver i dina ansökningshandlingar hur din bakgrund matchar den kompetens vi efterfrågar. Märk ansökan med diarienummer MM2026/129.Publiceringsdatum2026-07-28Om företaget
Moderna Museet är en statlig myndighet med uppdrag att vårda, utveckla och tillgängliggöra samlingar samt att främja kunskap och förståelse för konst, arkitektur och design. Museet gör samlingarna tillgängliga genom utställningar, pedagogisk verksamhet, utlåning och depositioner, och genom att stödja forskning och kunskapsuppbyggnad inom konst-, arkitektur- och designområdet. Genom praktik, forskning och internationellt samarbete verkar museet för ökad kunskap och fördjupad förståelse.
ArkDes är en del av myndigheten Moderna Museet. ArkDes verkar i hela landet för att främja och utveckla arkitekturens och designens roll i samhället. ArkDes förvaltar också en samling som omfattar cirka fyra miljoner föremål, och på museet på Skeppsholmen i Stockholm kan du ta del av utställningar, föreläsningar och workshops. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Moderna Museet
(org.nr 202100-5091)
111 49 STOCKHOLM Arbetsplats
Moderna Museet Jobbnummer
10013887