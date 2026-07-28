Undersköterska till Sörgårdens boende
Kristinehamns kommun, Äldreomsorg / Undersköterskejobb / Kristinehamn Visa alla undersköterskejobb i Kristinehamn
2026-07-28
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Vi söker en engagerad och utbildad undersköterska som vill bli en del av vårt team och bidra till att skapa en trygg, meningsfull och innehållsrik dag för våra gäster på Sörgården dagverksamhet.
Dagverksamheten på Sörgården är till för personer med minnesproblematik. Vårt mål är att stödja möjligheten att bo kvar hemma så länge som möjligt, samtidigt som vi erbjuder anhöriga stöd och avlastning.
Hos oss får gästerna vistas i en trygg, stimulerande och social miljö. Vi erbjuder gemenskap, meningsfulla aktiviteter och individuellt anpassat stöd utifrån varje persons behov, önskemål och förutsättningar. Vårt arbete bygger på ett personcentrerat förhållningssätt där varje individ bemöts med respekt, värdighet och omtanke.
Genom social samvaro och fysisk aktivitet vill vi stärka självkänslan och bidra till en meningsfull vardag. Vi uppmuntrar och stödjer aktiviteter som hjälper till att bevara och stärka både den fysiska och sociala förmågan. Dagverksamheten på Sörgården är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen.
Sörgården är en del av Stöd, vård och omsorgsförvaltningen som varje dag arbetar för att ge äldre och personer med funktionsnedsättning det stöd, den omsorg och den rehabilitering de behöver. Hos oss står alltid individens behov i centrum.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Som undersköterska i dagverksamheten planerar, genomför och följer du upp aktiviteter som främjar hälsa, delaktighet och välbefinnande. Du arbetar nära gäster, anhöriga och kollegor för att skapa en meningsfull och innehållsrik dag.
Arbetet innefattar bland annat:
• Planering och genomförande av individuella och gruppbaserade aktiviteter.
• Stöd i vardagliga situationer och social samvaro.
• Dokumentation enligt gällande riktlinjer.
• Samverkan med anhöriga och andra professioner.
Arbetstiden är förlagd under dagtid helgfria vardagar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av arbete med personer som har kognitiv sjukdom. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Specialistutbildning inom demensvård är meriterande men den personliga lämpligheten är den viktigaste pusselbiten.
Att skapa trygghet och förtroende är något som faller dig naturligt och du har ett genuint intresse för att arbeta med personer med kognitiv sjukdom. Du ser varje individ, planerar och genomför aktiviteter som gynnar delaktighet och självständighet för dem vi finns till för.
Du är flexibel, ansvarstagande och trivs med att samarbeta, samtidigt som du är initiativtagande och bidrar till att utveckla och driva verksamheten framåt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337445". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns Kommun
(org.nr 212000-1868), http://www.kristinehamn.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kristinehamns-kommun/
Kristinehamn kommun (visa karta
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681 31 KRISTINEHAMN Arbetsplats
Kristinehamns kommun, Äldreomsorg Kontakt
Fackförbundet Kommunal kommunal@kristinehamn.se Jobbnummer
10013896