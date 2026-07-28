Handläggare (chefsstöd) till Frivården Småland
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2026-07-28
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Frivård är kriminalvård som sker ute i samhället. Arbetet påbörjas redan när en person misstänks för ett brott då frivården gör personutredning av den misstänkte före rättegång, för att underlätta för domstolen att välja straff vid en fällande dom. Efter dom arbetar frivården med verkställighetsplanering för dömda till skyddstillsyn och villkorligt frigivna, samhällstjänst samt verkställighet av fängelsestraff genom elektronisk övervakning. Det ingår även att göra frigivningsförberedelser för de som verkställer på anstalt samt att utreda särskilda utslussningsåtgärder. Inom Frivården Småland arbetar ca 150 medarbetare på frivårdskontor i Jönköping, Kalmar och Växjö.
Placeringsort för tjänsten som handläggare/chefsstöd är Jönköping, Kalmar eller Växjö.
I rollen som chefsstöd är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att stödja kriminalvårdschef samt våra första linjers chefer i sina roller att nå verksamhetens mål, jobba för en god arbetsmiljö och möjliggöra ett närvarande ledarskap. Ditt uppdrag blir att tillsammans med cheferna kvalitetssäkra och utveckla lokala administrativa processer och skapa förutsättningar för att våra medarbetare gör ett bra arbete, trivs och utvecklas på sin arbetsplats. Du kommer vara anställd av kriminalvårdsinspektör på VO-nivå (verksamhetsområde) och samarbeta nära kriminalvårdschefen, övrig ledning samt centralt placerade stödfunktioner.
Arbetet är verksamhetsnära och du samarbetar dagligen med chefer och medarbetare i både operativa och strategiska delar, där rollen är sammanhållande för årliga processer som exempelvis budget- och investeringsprocesser. Du kommer ansvara för verksamhetsområdets mail och processer kring denna. Andra exempel på arbetsuppgifter är att föra protokoll vid fackliga förhandlingar samt vid risk- och konsekvensanalyser. Du arbetar också för ett gott samarbete med fackliga företrädare och skyddsorganisation.
Arbetsuppgifterna har en stor bredd där du bidrar till att utveckla, kvalitetssäkra och stötta i exempelvis budget- och prognosarbete, statistik, HR-administration och vissa HR-processer. Du kommer att ha en samordnande roll inom olika områden och vi ser gärna att du är nyfiken på att hitta samt utveckla fler områden. Arbetet kan även vara förenat med resor vid behovKvalifikationer
Vi söker dig som gillar struktur och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du tar även initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Rollen ställer också krav på flexibilitet och att du kan anpassa dig till ändrade omständigheter. Du samarbetar bra med andra människor, är serviceinriktad, har god integritet och personlig mognad.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du har även förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
Flerårig arbetslivserfarenhet som av Kriminalvården bedöms vara relevant för tjänsten
Erfarenhet av administrativt arbete
God IT-kompetens, främst i Officepaketet i Excel och Word
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
B-körkort
Det är även meriterande med:
Erfarenhet av personaladministrativt arbete
Erfarenhet inom HR-området
Erfarenhet av arbete med chefstödjande uppgifter, exempelvis statistik och dokumentation
Erfarenhet av budget- och prognosarbete
Erfarenhet av arbete med verksamhetssystem och diarieföring
Erfarenhet av att självständigt driva, leda och utveckla processer med flera aktörerÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Södra Malmgatan 6 (visa karta
)
392 49 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Frivården Småland, Region Öst Kontakt
Linda Rosengren (Saco-S) linda.rosengren@kriminalvarden.se 077-2280800 Jobbnummer
10013889