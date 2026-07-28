Deltid - First Impression Manager, Södertälje
The First Impression Company AB / Receptionistjobb / Södertälje Visa alla receptionistjobb i Södertälje
2026-07-28
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First Impression Manager/kontorskoordinator Vi söker dig som har en genuin känsla för service och förstår vikten av ett varmt och professionellt första intryck och bemötande. Din uppgift är att skapa en trivsam och välkomnande miljö där service och effektivitet går hand i hand. Kunden har kontor både i Stockholm city samt Södertälje och arbetar med ekonomi och administration.
Några typiska arbetsrutiner för rollen
Ta emot och vägleda besökare samt erbjuda service vid ankomst
Säkerställa att kontors- och receptionsytor alltid är representativa
Stödja interna funktioner inför möten och evenemang
Hantera enklare administration och inköp till kontoret
Bistå vid onboarding och offboarding av personal
Ansvara för kontorsförråd, återvinning och kontakt med leverantörer, t.ex. lokalvårdPubliceringsdatum2026-07-28Dina egenskaper
En positiv och lösningsorienterad inställning
Förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ
God samarbetsförmåga och vilja att stötta kollegor
En naturlig känsla för värdskap och förmåga att representera företagets värderingar
Erfarenhet/kunskaper
Erfarenhet från serviceyrke t.ex. hotell, flyg, restaurang, catering, café, butik eller reception
Flytande svenska och engelska
Anställning/tider Du blir anställd av The First Impression Company och hyrs ut till vår kund. Detta uppdrag är på deltid måndag–fredag, ca 08.30/09.00 till ca 14.00, lite beroende på händelser på kontoret, t.ex. andra tider om tidigt frukostmöte, event eller liknande. Uppdraget är löpande på längre tid, dock ej tidsbestämt.
Ansökan/uppstart Skicka in din ansökan redan idag då vi arbetar löpande med rekryteringen. Uppdraget startar i mitten av augusti. Har du frågor är du välkommen att ringa Caroline Strömbäck, 070-280 39 32 alt. maila på caroline.stromback@thefirstimpressioncompany.se
Om The First Impression Company The First Impression Company är ett företag som samlat några mycket erfarna och nytänkande individer kring frågan om hur B2B-företag möter sina besökare. Genom våra erfarenheter från olika branscher har vi samlat på oss mängder av kunskap som gör vår vägledning lönsam när det kommer till att skapa en unik och minnesvärd besöksupplevelse. Vi är passionerat engagerade i det faktum att bra möten leder till bra relationer och att bra relationer leder till bra affärer. Vi drivs av vetskapen att våra insatser kommer att generera en ökad intäkt för våra uppdragsgivare. Med stor erfarenhet och specialistkompetens från branscher som kontorskaffe, hotell & restaurang, bemanning, företagsservice, utbildning, marknadsföring och design har vi benat ut vad som måste vara på plats för en besöksupplevelse i världsklass. Vårt motto är att mottagandet alltid ska vara positivt laddat med en wow-känsla och att besökaren ska vilja komma tillbaka. Vi vill tillsammans med alla medarbetare ha ett inspirerande och meningsfullt arbete med en tillitsfull kultur. Våra värdeord vägleder oss i vår vardag: Vi är Snabba, Professionella, Intresserade, Relationister och Ambitiösa.
Vår filosofi är att första intrycket ska användas till att stärka varumärket och skapa förutsättningar för bra möten, bra relationer och bra affärer. Du presenteras till våra kunder som en First Impression Manager för att säkerställa kundens "First Impression". Du representerar varumärket och DU gör skillnad. Du arbetar ute hos våra kunder och ingår i vårt nätverk med flera andra First Impression Managers som kontinuerligt samlas för vidareutbildning genom inspirationsföreläsningar etc. Eftersom vi erbjuder våra kunder möjligheten att rekrytera den person de hyrt kan detta leda till att du blir erbjuden en anställning, dock självklart förutsatt att det är ömsesidigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8133552-2119054". Arbetsgivare The First Impression Company AB
(org.nr 556999-6597), https://job.thefirstimpressioncompany.se
Kvarnbergagatan 14 (visa karta
)
151 36 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
The First Impression Company Kontakt
Caroline Strömbäck caroline.stromback@thefirstimpressioncompany.se +46 70 280 39 32 Jobbnummer
10013890