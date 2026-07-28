Vi söker infra/driftkonsulter till marknadsledande företag!
Chas Visual Management AB / Elektronikjobb / Nacka Visa alla elektronikjobb i Nacka
2026-07-28
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Vi söker dig som är erfaren infra- och driftkonsult och som vill vara med och bygga robusta och skalbara IT-miljöer hos några av våra spännande kunder. I rollen arbetar du med drift, förvaltning och vidareutveckling av serverbaserade miljöer, och du trivs lika bra med att felsöka som att optimera och effektivisera infrastrukturen.
Du har god erfarenhet av att arbeta med servrar och känner dig trygg i molnbaserade miljöer och clouduppsättningar. Har du relevanta certifieringar ser vi det som mycket meriterande. Du är van vid att arbeta enligt ITIL-processer och förstår vikten av strukturerad ärendehantering och förändringsstyrning. Har du dessutom varit del av en PM3-organisation är det ett stort plus.
Som konsult hos oss får du möjlighet att arbeta med moderna tekniker hos marknadsledande företag, samtidigt som du utvecklas genom vår egen skola och får en mentor som stöttar dig i din fortsatta karriär.
OM CHAS
På Chas tror vi att entreprenörskap och samhällsnytta hör ihop. Vi är ett konsultbolag inom IT där vi sätter individen i fokus – vi vill förverkliga din potential genom att låta dig utvecklas och bredda din kompetens. Som konsult hos oss får du arbeta med moderna tekniker hos några av marknadens mest spännande företag, som DICE, Spotify, H&M, SEB och SAS. Genom vår egen skola kan du dessutom fördjupa dig i allt från Node.js till Swift, helt kostnadsfritt – oavsett om du vill bredda dig eller specialisera dig ytterligare.
Men vi nöjer oss inte med att bara vara en bra arbetsgivare. Genom vårt CSR-arbete får du möjlighet att göra verklig skillnad, från utvecklingsprojekt i Laos till sociala satsningar här hemma. Har du en egen hjärtefråga? Vi vill gärna höra om den.
Hos oss får du en mentor, tillgång till generösa förmåner och en arbetsplats där gemenskap och utveckling går före allt annat – med en utlandskonferens varje år och minst ett event i månaden. Det är därför Chas har utsetts till både Europas bästa arbetsgivare och Årets Entreprenör i Europa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chas visual management AB
(org.nr 556726-4758) Arbetsplats
Chas Visual Management AB Jobbnummer
10013883