Timvikarie och fast dygnspass till man med humor

Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-07-28


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Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.

Vi söker dig som har hög arbetsmoral och tid att hoppa in vid behov vid sjukdom och vakanser. Vanligtvis jobbar man dygnspass 10-10 med väntetid mellan 22-07. Kunden är en lättsam och glad man som uppskattar positiva och glada assistenter med humor. Vi ser helst att du som söker är en kvinna mellan 30-50 år. Uppstart för tjänsten är 1 september. Välkommen in med din ansökan

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
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Arbetsgivare
Alma assistans AB (org.nr 556791-9062)
753 23  UPPSALA

Kontakt
Kontakt
Niklas Pajuste
niklas.pajuste@almaassistans.se
0702820200

Jobbnummer
10013885

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