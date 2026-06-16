ST-läkare inom akutsjukvård
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2026-06-16
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Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Hos oss finns både trygghet, karriärmöjligheter, framåtanda och en stark gemenskap.
Om vår lediga tjänst
Vi är en grupp på 20 läkare som bedriver verksamheten inom verksamhetsområde (VO) akutsjukvård och söker nu dig som vill bli en del av vår grupp som ST-läkare och vill vara med i utvecklingen av akutsjukvården på SÄS. Läkargruppen driver också utveckling i förbättringsarbeten och har regelbundna utbildningar både självständigt och i samarbete med andra enheter. Som ST-läkare får du god handledning och kontinuerlig återkoppling för att driva på din utveckling som akutläkare.
Till VO akutsjukvård hör även ambulansverksamheten som ger goda förutsättningar för samarbete och utveckling av prehospital sjukvård. Efter en tids erfarenhet kommer du även få möjlighet att vara en del av det Mobila AkutLäkarTeamet (MALT).
Akutläkarna bemannar för närvarande veckans alla dagar från kl. 07.30 till 21.30. Planer finns för att även bemanna nattetid.
Vi erbjuder dig
Regelbunden handledning
Möjligheten att driva egna ansvarsområden under ST
Individuellt anpassad ST plan
Stora möjligheter för vidareutveckling även efter fullgjord STPubliceringsdatum2026-06-16Om företaget
VO akutsjukvård omfattar akutmottagning och ambulansverksamhet. Akutmottagningen vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås är en stor arbetsplats med cirka 120 anställda och cirka 60 000 besökare om året. Vi handlägger för närvarande den akut sjuka patienten inom medicin, kirurgi, infektion, ortopedi och neurologi. Våra sjuksköterskor vårdar även patienter på ÖNH och ögonsjukvården. Dessa patienter bedöms just nu av läkare från respektive verksamhetsområde.Profil
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation samt behärskar det svenska språket motsvarande nivå C1. Vi lägger stor vikt vid din kommunikativa förmåga och samarbetsförmåga. Vidare ser vi att du har en vilja att bidra till att vår verksamhet utvecklas effektivt och till att upprätthålla det positiva arbetsklimatet på våra enheter. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser gärna att du har längre erfarenhet inom yrket. Vidare är det meriterande om du är tidigare specialist och vill skaffa dig en dubbelspecialitet.
Välkommen med din ansökan! Vänligen bifoga också din läkarlegitimation med ansökan.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Brämultsvägen 53 (visa karta
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501 82 BORÅS Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus, VO akutsjukvård Kontakt
läkarchef
Patrik Lundh 033-6163303 Jobbnummer
9966023