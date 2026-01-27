ST-läkare i Allmänmedicin
2026-01-27
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveakliniken I Svedala AB i Svedala
Om Sveakliniken i Svedala
Om Sveakliniken i Svedala

Sveakliniken i Svedala är en privat verksamhet som bedriver vårdcentral, barnmorskemottagning och barnavårdscentral på uppdrag av Region Skåne. Här arbetar cirka 45 medarbetare med bred kompetens, vi är bland annat undersköterskor, sjuksköterskor, distriktsköterskor, läkare, psykolog, kurator, fysioterapeuter, arbetsterapeut, naprapat, barnmorskor, barnsjuksköterskor, dietist och medicinska sekreterare. Tillsammans bildar vi en stabil arbetsgrupp i en välkomnande miljö. Vi värdesätter varje individ och tror på att skapa en positiv teamanda där vi arbetar med patienten i fokus.
I rollen som ST-läkare följer du din ST-plan och har kontinuerlig handledning i arbetet. Du har en egen patientlista som du ansvarar för och utöver läkarmottagning får du även arbeta med BVC, vårdboende och hembesök.
Om dig
Du har svensk läkarlegitimation och ett stort intresse för allmänmedicin. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från primärvård.
Som person är du nyfiken och engagerad i ditt arbete. Du är trygg i att arbeta självständigt men ser dig också som en del i teamet. Du arbetar med prestigelöshet och har lätt för att samarbeta med olika yrkeskategorier inom och utanför mottagningen.
Du har en god kommunikativ förmåga och arbetar inlyssnande såväl gentemot patienter som kollegor.
Urval och rekrytering sker löpande då tillträde sker så snart som möjligt, så välkommen med din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
