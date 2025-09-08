ST-läkare, Bild- och funktionsmedicin, Skellefteå
2025-09-08
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Bild- och funktionsmedicin (BFM) Västerbotten är en länsklinik som bedriver omfattande verksamhet vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Skellefteå sjukhus och Lycksele sjukhus samt vid hälsocentraler i södra Lappland. Skellefteå sjukhus är ett länsdelssjukhus med akutverksamhet dygnet runt.
I Skellefteå erbjuder vi en arbetsplats med gedigen yrkeskompetens och stora möjligheter till professionell utveckling. Våra 40 medarbetare genomför årligen cirka 40 000 undersökningar, dygnet runt. På röntgenavdelningen utför vi förutom konventionella röntgenundersökningar även MR-, DT-, och ultraljudsundersökningar samt icke kärlrelaterade interventioner och biopsier med hjälp av UL och DT.
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I arbetsuppgifterna ingår radiologisk handläggning och bedömningar av förekommande radiologiska undersökningar. Rondarbete ingår som en viktig del i arbetet. Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar ST-läkaren även i en så kallad LEKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.
Beredskapstjänstgöring ingår.
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde och goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1. Du har ett intresse för att specialisera dig inom bild- och funktionsmedicin.
Du har lätt för att samarbeta, tar stort ansvar för din uppgift och är lyhörd inför den unika situationen och de människor du möter. Vi tror att du ser värdet av god kommunikation och trivs med att dela med dig och ta emot nya kunskaper och erfarenheter.
Hänsyn tas till personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
