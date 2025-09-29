ST-läkare allmänmedicin
Östhammars vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Nu söker vi en ST-läkare inom allmänmedicin med placering på Östhammars vårdcentral!
Är ditt mål att bli specialist i allmänmedicin är du välkommen att få din utbildning med hemplacering på Östhammars vårdcentral. Vi erbjuder en heltidsanställning med start enligt överenskommelse.
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor.
Ditt uppdrag
Hos oss kommer du att arbeta i nära samarbete med alla professioner på vårdcentralen. Dina arbetsuppgifter består av mottagningsarbete med omväxlande uppgifter respektive insatser på äldreboende, BVC och korttidsenhet. I tjänsten som ST-läkare inom Region Uppsala ingår det att tjänstgöra på våra jourmottagningar samt beredskapsjouren.
I ST-utbildningen ingår handledning, inläsningstid varje vecka, ST-seminarier och kurser. Huvudtjänstgöringen utförs vid den vårdcentral som anställer dig medan sidoutbildningarna görs vid Akademiska sjukhuset, Enköpings lasarett, privata enheter och delvis vid andra landsting om önskemål om detta finns. Utbildningens innehåll planeras individuellt i samråd med handledare och studierektor.
Din kompetens
Vi söker dig med svensk läkarlegitimation som har ett gediget intresse av att utvecklas inom allmänmedicin. Du besitter en god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift, har god kännedom om det svenska sjukvårdssystemet och ser det goda bemötandet som ett av dina viktigaste verktyg i patientmötet. Vidare har du en vilja att utveckla verksamheten tillsammans med övriga medarbetare på vårdcentralen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vår verksamhet
Östhammars vårdcentral ligger i kuststaden Östhammar, ca 7 mil från Uppsala. Östhammar är vackert belägen vid havet och är omgiven av en fin skärgård. Här bedrivs vård inom vårdcentrum som består av vårdcentral, jourmottagning, Närvårdsenhet och korttidsenhet. Vi har tillgång till röntgen i samma hus och till vårdcentralen tillhör ett labb. Vårdcentralen har ca 6 500 listade patienter och vi är 30 medarbetare. Här finns BVC, läkarmottagning, lättakut för akuta åkommor, diabetes-, hjärtsvikt- och astma/KOL sjuksköterska samt en äldremottagning. Hos oss arbetar även dietist, undersköterska, rehabkoordinator, fysioterapeuter, kurator, psykolog samt palliativt ombud. Vi arbetar i nära samarbete med hemsjukvården, gör hembesök och rondar på ett särskilt boende.
På vårdcentrum arbetar läkare med olika specialiteter för konsultation såsom allmänmedicin, akutsjukvård, internmedicin, palliativ medicin och barn.
Vill du veta mer?
Om du vill veta mer om vårdcentralen och tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Taina Polmé på telefon: 0173-880 30 eller e-post: taina.polme@regionuppsala.se
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Glöm inte att bifoga kopia på din legitimation och andra intyg som styrker din åberopade kompetens. Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Ersättning
Så ansöker du
