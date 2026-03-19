ST-Läkare
Är du en engagerad och nyfiken ST-läkare som vill utvecklas och göra verklig skillnad i människors liv? Lockas du av samhörighet, kompetens och flexibilitet i en vacker miljö? Då kan detta vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2026-03-19Om företaget
Hos Capio Vårdcentral Almö förenar vi det lilla teamets sammanhållning och handlingskraft med den breda kompetensen hos våra erfarna kollegor. Vi finns på Almö center på den vackra ön Tjörn, ett stenkast från Tjörnbron med goda pendlingsmöjligheter. Med cirka 5600 listade patienter och över 25 engagerade medarbetare i olika roller samlas vi under samma tak - vårdcentral, BVC och rehab - och skapar trygg och kvalitativ vård i varje möte.
Din roll
Som ST-läkare hos oss får du möjlighet att utvecklas i hela allmänmedicinens bredd. Du kommer att möta en stor variation av patienter och diagnoser, med handledning från kunniga specialistläkare och ett tätt samarbete med erfarna sjuksköterskor, rehabteam och andra professioner. Här arbetar vi med mottagningsarbete, patientbesök och uppföljningar, telefonrådgivning och digitala vårdmöten. Du ges även möjlighet att delta i utveckling av verksamheten och får stöd att växa som både läkare och kollega.
Vi erbjuder dig
Du får en positiv, prestigelös och utvecklande arbetsmiljö där engagemang och närhet till beslut är självklarheter. Hos oss räknas din röst och du har stora möjligheter att påverka både din egen och verksamhetens utveckling. Vi har tryggheten i en större koncern som ger tillgång till nationell kompetens, utbildning och erfarenhetsutbyte - kombinerat med det lilla och personliga på plats.
Vi erbjuder även:
Kollektivavtal och attraktiva förmåner
Närvarande chef och engagerade kollegor
Kompetensutveckling och handledning - både internt och externt
Generöst friskvårdsbidrag
Om dig
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare och har påbörjat eller planerar att påbörja din ST-tjänst inom allmänmedicin. Du har ett genuint patientfokus, är nyfiken och engagerad, och trivs både med självständigt arbete och i team. Du har förmåga att växla tempo mellan typer av patientmöten och tar ansvar för din utveckling såväl som vårdens kvalitet.
Personliga egenskaper som noggrannhet, flexibilitet, initiativkraft och varmt bemötande värderas högt. Hos oss får du möjlighet att växa i din yrkesroll - och ditt engagemang gör skillnad varje dag!Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Myggenäsvägen 4 (visa karta
)
471 60 MYGGENÄS Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9808493