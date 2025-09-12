SSK dag/kväll till Geriatrik Dalen
2025-09-12
Vi är en underbar avdelning där vi bidrar till mycket trygghet och alla har nära till skratt. Unikt är att vi har en god sammanhållning och högt i tak. Här hjälps vi åt. Vi är ungefär 40 anställda och Dalens sjukhus är beläget i vackra Enskededalen.
Avdelning 52 är en akutgeriatrisk avdelning med intag dygnet runt. Till oss remitteras patienter från akuten, ambulansen, slutenvården, hemmet (primärvården) och SäBo. Vanliga förekommande diagnoser är infektioner, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes m.m. Medelvårdtiden är ca 1 vecka.
För att ge den bästa vården arbetar vi i multiprofessionella team som består av läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut, samt vid behov dietist, logoped och kurator. På avdelningen har vi slutenvårdsdos som är tidsbesparande och ett säkert arbetssätt vid administrering av läkemedel.
Avdelningens koordinator planerar tillsammans med anhöriga, kommun, hemsjukvård, primärvården och SäBo samordningen kring patientens hemgång från avdelningen
Vid inskrivningarna jobbar vi med iPads, vilket är tidsbesparande och det blir framför allt mer patientcentrerat och involverande.
Din roll
Du deltar i teamarbetet där flera professioner ingår samt medverkar i olika utvecklingsarbeten inom verksamheten. Du medverkar på ronder tillsammans med läkare samt deltar på patientindividuella vårdplaneringar i team för att säkra och stärka patientens vårdtid och utskrivning.
Vi erbjuder dig
En arbetsplats med stort hjärta där vi är stolta över vår fina gemenskap och vårt härliga samarbete gentemot varandra. Vi har högt i tak och är ett glatt gäng. Här är det viktigt att få vara den man är.
Vi erbjuder även:
Som nyanställd sjuksköterska får du en signingbonus på 15 000 kr som utbetalas vid första löneutbetalning
Garanterad lönenivå efter 12 månaders anställning
Kvarstannandebonus: 1 arbetsveckas komptimmar
Kollektivavtal
S-HLR utbildning
Individanpassad introduktion med mentorskap
Friskvårdsbidrag
Ersättning för sjukvård upp till högkostnadsskyddet
Frukost varje torsdag
Fredagsfika
Avslappning varje torsdag
Tillgång till gym
Influensavaccin
En diversifierad arbetsplats där vi lär av varandra
Förstärkt utskrivning (FU)
Hos oss kan man bli en del av det förstärkta utskrivnings teamet. FU är ett team med en sjuksköterska, en arbetsterapeut och en fysioterapeut som gör ett avdelningsbesök hos patienten på avdelningen på utskrivningsdagen och sedan ett hembesök dagen efter hemgång. Patienten måste godkännas inom vissa kriterier och vara bosatt i vårat upptagningsområde samt att patienten tackar ja för att anslutas till teamet.
FU sjuksköterskan har inget medicinskt ansvar men följer upp vissa specifika saker i hemmet samt är behjälplig med återinläggning vid behov. Patienten är inskriven i FU i ca 10 dagar. Krav: Ett års erfarenhet som sjuksköterska och körkort.
Om dig
Du har goda kunskaper på sedvanliga sjuksköterskeuppgifter samt är intresserad av medicintekniska uppgifter och det akuta tillståndet. Hos oss tycker vi att det är viktigt att du är en bra ledare, har god samarbetsförmåga och vill utvecklas och bidra. Vi söker dig som har ett genuint intresse för den geriatriska patienten och gillar att arbeta i team. Att kunna ge ett trevligt patientbemötande och ha humor är också viktiga egenskaper. Vi ser även att du är lugn och stabil som person och trivs i en varierande vardag.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas. Omfattning: Heltid. 37 h/vecka, dag/kväll, inga nätter. Sysselsättningsgrad: 100 %, deltid kan även diskuteras. Lön: Månadslön. Tillträde: Enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
