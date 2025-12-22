Ssab - Verksamhetsutvecklare
2025-12-22
Vill du vara en del i en spännande verksamhet där du är en viktig drivkraft i arbetet med effektivt och strukturerat förbättringsarbete? Motiveras du av att coacha andra och bidra till att utveckla både individer och verksamhet? Då kan det här vara din nästa utmaning!
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
Vi söker två verksamhetsutvecklare till vår sektion Kvalitet i Luleå. Som verksamhetsutvecklare kommer du att stödja verksamheten i arbetet med att bibehålla och utveckla ett lean-baserat förbättringsarbete baserat på daglig styrning och ständiga förbättringar. Du kommer med utgångspunkt i The SSAB Way och SSAB ledningssystem driva och stötta utvecklingen av standardiserade arbetssätt, verktyg och metoder för att leva upp till standard- och kundkrav. Tillsammans med organisationen kommer du att utveckla och förvalta ledningssystemet samt driva och implementera förbättringsaktiviteter. Som en del i att utveckla verksamheten deltar du i vår revisionsverksamhet. Du samarbetar med andra verksamhetsutvecklare, kvalitetsingenjörer och revisionssamordnare.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Coacha chefer och medarbetare i strukturerat och effektivt förbättringsarbete.
Initiera och stötta verksamheten i utveckling av arbetssätt, verktyg och metoder.
Delta i/driva förbättringsaktiviteter inom kvalitetsområdet, både kopplat till nuvarande produktion och till vårt omställningsarbete och den nya produktionen.
Delta i införandet av och sedan förvaltandet av certifiering inom IATF 16949 (International Automotive Task Force).
Projektleda utvecklingsprojekt.
Arbeta med att kompetensutveckla verksamheten inom bland annat kvalitet och kundfokus.
Moderera workshops.
Utveckla och förvalta ledningssystemet tillsammans med organisationen.
Vara internrevisionsledare och revisor.
Om dig
• Vi ser gärna att du har högskoleutbildning med inriktning mot lean, ledarskap, kvalitet eller annan likvärdig utbildning, alternativt väl dokumenterad arbetslivserfarenhet som gett motsvarande kompetens.
Du har en positiv människosyn och ett coachande förhållningssätt.
Du kan driva frågor självständigt men samarbetar även väl med andra.
Du är initiativrik och har hög motivation till att arbeta med förändringar och förbättringar.
Erfarenhet av ISO 9001 och IATF 16949 är meriterande.
Du har god förmåga att förmedla komplexa resonemang på ett enkelt och tillgängligt sätt till olika målgrupper, både skriftligt och muntligt.
Grundläggande kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, med förmåga att uttrycka sig väl i både tal och skrift.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Tester
3. Intervju
4. Referenstagning
5. Hälsoundersökning
6. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Karin Johansson, Chef Sektion Kvalitet via mail - karin.johansson1@ssab.com
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0920-920 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din chef heter Karin Johansson och är chef för den nybildade sektionen Kvalitet i Luleå. Om du väljer att söka dig till oss kommer du att vara del i en grupp med väldigt engagerade och kompetenta kollegor. Vi brinner för förbättringsarbete och för att stödja och bidra till att utveckla verksamheten inom SSAB Luleå. Som verksamhetsutvecklare kommer du att få möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du har en viktig roll i att stötta verksamheten att arbeta strukturerat med förbättringar och att rusta sig för den spännande omställningsresan som vi har påbörjat. Välkommen med din ansökan!"
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
