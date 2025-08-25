Ssab - Utvecklingsingenjör
2025-08-25
Som utvecklingsingenjör vid avdelningen för Metallurgisk Utveckling kommer du att driva processutvecklingsprojekt samt delta i forskningsprojekt tillsammans med olika forskningsinstitut. Placeringsort Luleå.
Som utvecklingsingenjör vid avdelningen för Metallurgisk Utveckling kommer du att driva processutvecklingsprojekt samt delta i forskningsprojekt tillsammans med olika forskningsinstitut. Placeringsort Luleå.

Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.

Om tjänsten
Du blir en del av ett team med utvecklingsingenjörer och specialister som arbetar med att förbättra och utveckla våra processer och stålsorter. Arbetet sker i nära samverkan med produktionsavsnitten och omfattar både operativa och strategiska utvecklingsfrågor. Du kommer att leda och delta i projekt som syftar till att stärka SSAB:s position inom avancerad stålproduktion.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda och delta i processutvecklingsprojekt inom stålproduktion
Utveckla nya stålsorter, inklusive tillverkningsföreskrifter och uppföljning av utfall
Samarbeta med forskningsinstitut och universitet i gemensamma utvecklingsprojekt
Bidra i interna forum och nätverk inom metallurgisk utveckling
Utreda inkomna reklamationer
Om dig
Civilingenjör med inriktning mot metallurgi, materialteknik eller kemi
Strukturerad, analytisk och lösningsorienterad
God samarbetsförmåga och kommunikativ i både svenska och engelska
Engagerad, nyfiken och van att driva projekt framåt
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Tester
4. Referenstagning
5. Hälsoundersökning
6. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontaktra rekryterande chef Eva Friberg, Chef Metallurgisk utveckling, tfn 0920-92231
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0920-920 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag heter Eva Friberg och är chef för ett gäng på 9 utvecklingsingenjörer som jobbar med metallurgisk utveckling. Jag tror inte det undgått någon vilken otroligt spännande omställning vi på SSAB, Luleå står inför och den fossilfria resa vi startat. Om du kommer till oss kan jag lova dig en utvecklande miljö där du kommer vara del av och bidra till förändringar som tar oss steg för steg närmre vår vision En starkare, lättare och mer hållbar värld. Sök idag och få chansen att bli en del av vårt team."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors.
