Ssab - Tekniker/planerare - Mekunderhåll - Koksverket
2026-03-04
Vill du ha ett ansvarsfullt och utvecklande arbete där du får vara med och forma framtidens underhållsarbete? Koksverket söker nu en tekniker/planerare med inriktning mot mekaniskt underhåll. I rollen får du bidra till att säkerställa enhetens driftstabilitet och utveckla det förebyggande underhåll som krävs för att hålla anläggningen i bästa möjliga skick - med fokus på kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet. Placeringsort Luleå.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Som tekniker/planerare hos oss blir du en viktig del av avdelning Mekunderhåll på Koksverket, där du spelar en central roll i att skapa de förutsättningar som krävs för en stabil och effektiv drift. I rollen följer du anläggningens status och funktion, prioriterar och planerar insatser samt säkerställer att både förebyggande och akuta åtgärder hanteras strukturerat och långsiktigt.
Du arbetar nära mekaniker, områdesoperatörer och övrig underhållsorganisation, och fungerar som ett tekniskt stöd i den dagliga verksamheten.
Arbetet innebär också att medverka i tekniska och förbättringsinriktade projekt där du bidrar med din kompetens för att utveckla både arbetssätt och anläggningens prestanda. Du blir en del av ett engagerat team bestående av mekaniker, tillståndskontrollanter och smörjare - där samarbete, säkerhet och utveckling är i fokus.
Arbetstiden är dagtid.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Följa upp anläggningarnas funktion och driftstatus.
Planera, bereda och prioritera förebyggande och förbättrande underhållsåtgärder.
Säkerställa att fel och brister hanteras strukturerat och effektivt.
Vara ett tekniskt stöd till mekaniker, operatörer och chef.
Arbeta aktivt med utveckling och förbättring av det förebyggande underhållet.
Samordna och delta i tekniska projekt och förbättringsinitiativ.
Planera och förbereda inköp av material, reservdelar och tjänster kopplat till underhållsarbetet.
Bidra till effektiva arbetsprocesser och en säker arbetsmiljö.
Om dig - Vi söker dig som
Har en nyfikenhet och drivkraft att lära dig nya saker.
Värnar om både din egen och andras säkerhet.
Gillar att arbeta tillsammans med andra och vara en del av ett team.
Har god självkännedom och sprider positiv energi.
Föregår med gott exempel i vardagen.
Arbetar strukturerat och har ett målinriktat arbetssätt.
Tar ansvar och har en god social förmåga.
Bidrar till förbättringar och trivs med att uppnå resultat.
Har gymnasieexamen, gärna med inriktning mot mekanik eller motsvarande erfarenhet.
Har B körkort.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Mikael Vedelind, Chef sektion Mekunderhåll Koksverket, tfn 0920-431 091
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0920-920 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din närmsta chef heter Mikael Vedelind. Hos oss får du en roll där du verkligen gör skillnad. Arbetet är omväxlande, stimulerande och fyllt av spännande tekniska utmaningar. Tillsammans fortsätter vi vår resa mot underhåll i världsklass.
Jag ser fram emot att välkomna dig till vårt lag."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube.
