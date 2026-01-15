Ssab - Semestervikarier
Ssab Emea AB / Kulturjobb / Finspång Visa alla kulturjobb i Finspång
2026-01-15
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ssab Emea AB i Finspång
, Oxelösund
, Västerås
, Surahammar
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker vikarier till vår färgbeläggningsprocess och utlastning under perioden 22/6 till 14/8. Introduktion och utbildning tillkommer beroende på tidigare erfarenhet. Arbetet är till största delen organiserat i skiftlag.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.Publiceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
Vi har behov av att tillsätta vikarier inom vår produktion och utlastning. En operatör inom produktionen övervakar och styr processen i vår färgbeläggningsprocess. Utlastningen ansvarar för lastning och lossning av material. Truckvana är meriterande.
Då vi har en kontinuerlig process bedrivs verksamheten dygnet runt och det är avgörande att du kan arbeta skiftgång med varierande arbetstider.
Om dig
Vi söker medarbetare som är intresserade av teknik och produktion.
Vi ser positivt på om du har tidigare erfarenhet från produktionsverksamhet samt har ett praktiskt handlag.
Du är ansvarsfull, noggrann, prestigelös och förstår vikten av att arbetet utförs med god kvalité.
Det är viktigt att du är flexibel och kan hantera förändringar i arbetstempot.
Har du B-körkort, truck- och/eller traverskort är detta meriterande men inget krav. Bifoga giltigt truck- och traverskort i din ansökan.
För att arbeta inom vår verksamhet måste du ha fyllt 18 år.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Förinspelade frågor
3. Intervju
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna rekryterande chef Jimmy Karlsson, Sektionschef Color Coated Products, tfn 072 - 200 84 21.
Kontakta Peter Breti, Platschef, tfn 070 - 578 97 34.
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00, 0920-920 00, 0155-254 000.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ssab Emea AB
(org.nr 556313-7933)
Finspång (visa karta
)
612 81 FINSPÅNG Arbetsplats
Ssab Emea AB Jobbnummer
9685786