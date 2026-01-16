Ssab - Miljöingenjör
Vi söker en miljöingenjör som vill vara med och driva miljöarbetet i en industri som står inför stora förändringar. Som en del av vårt miljöteam kommer du att arbeta nära organisationen och bidra med specialistkompetens inom miljöområdet. Placeringsort: Luleå.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.Publiceringsdatum2026-01-16Om tjänsten
Som miljöingenjör tillhör du avdelningen Verksamhetsutveckling, sektion Miljö. Vi ansvarar för tillstånds- och anmälningsärenden och arbetar kontinuerligt för att förbättra verksamhetens miljöprestanda. Framför oss ligger ett spännande uppdrag: att driva miljöfrågor kopplade till utveckling och omställning av verksamheten i Luleå under de kommande åren. Här får du möjlighet att påverka och göra verklig skillnad!
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Stötta linjeorganisationen med specialistkompetens inom miljöområdet.
Hantera tillstånds- och anmälningsärenden.
Delta som sakkunnig i projekt inom miljöområdet.
Ansvara för uppföljning, analys, beräkningar och rapportering.
Driva utredningar och undersökningar.
Bistå i interna utredningar av avvikelser och incidenter.
Om dig
Du har en relevant högskoleutbildning inom till exempel miljö, kemi, process- eller naturvetenskap.
Du har erfarenhet av miljörelaterade arbetsuppgifter, erfarenhet av buller och/eller koldioxidrapportering är meriterade.
Du har kunskap om miljölagstiftning och tillståndsprocesser.
Du behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift och kan kommunicera tydligt och enkelt.
Du har förmåga att analysera och lösa komplexa miljöfrågor.
Du har en god kommunikationsförmåga och är van att samarbeta i team.
Erfarenhet från industri, myndighet eller som konsult är meriterande.
Vi ser gärna att du har kunskap i arbetsverktyget Power-BI.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Förinspelade frågor
3. Intervju
4. Tester
5. Referenstagning
6. Kom och träffa oss
7. Hälsoundersökning
8. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna rekryterande chef Eva Wuopio Sjödin, Miljöchef Luleå, tfn 0920 - 92 183.
Kontakta Eva via mail - eva.wuopio.sjodin@ssab.com
.
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0920-920 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din chef heter Eva Wuopio Sjödin, och jag ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Vår grupp har ett viktigt uppdrag: att driva miljö- och energifrågor framåt och bidra till förbättringar tillsammans med våra kollegor. Dessa frågor är i fokus både internt och externt, särskilt med tanke på den spännande omställningen till fossilfri produktion. Vi arbetar både självständigt och i nära samarbete. Vid större utredningar och sammanställningar jobbar vi tillsammans för att säkerställa hög kvalitet och skapa samsyn. Hos oss värdesätter vi engagemang, kunskapsutbyte och ett öppet klimat där alla bidrar med sina perspektiv. "
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube.
