Ssab - Maskinförare Dagtid
Ssab Emea AB / Lagerjobb / Luleå Visa alla lagerjobb i Luleå
2026-08-06
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Som maskinförare har du ett fritt och omväxlande arbete där hög servicenivå förväntas av dina kunder. På avdelningen har vi ett flertal olika maskiner för att utföra våra transportrelaterade uppdrag. Då vi tror på samverkan inom avsnittet och att vi är starka tillsammans så ser vi det som självklart att du vill utvecklas och lära dig köra flera olika maskiner på avdelningen för att vi tillsammans skall vara starka och trygga i våra gemensamma leveransåtagande.
Alla medarbetare har möjligheter att påverka avsnittets utveckling och vi vill att du tillsammans med oss arbetar för en säkrare och effektivare verksamhet. Det innebär att vi vill utveckla våra flöden, våra arbetssätt och vår förmåga att sköta om våra maskiner och vår utrustning så vi kan öka tillgängligheten och sänka underhållskostnaderna.
Vi ser ökade behov av transporter inom vår anläggning i Luleå och vi vill utveckla avdelningen för att kunna transportera ökade volymer på ett säkrare och effektivare sätt. Därför söker vi nu fyra maskinförare till vår verksamhet.
Arbetstiden är förlagd på dagtid.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Utföra interna transporter inom anläggningen på ett säkert, effektivt och kvalitativt sätt
• Bidra till samverkan inom avsnittet
• Medverka i utveckling av arbetssätt och transportflöden för ökad effektivitet och säkerhet
• Aktivt delta i daglig styrning, samt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.
Om dig
• Du har en nyfikenhet och drivkraft till att lära dig nya saker
• Du värnar om din egen och andras säkerhet
• Du är en lagspelare som gillar att jobba i team
• Du har god självkännedom, sprider positiv energi och föregår med gott exempel
• Du bidrar till förbättringar och uppnår resultat
• Meriterande är om du har:
• Erfarenhet av tunga transporter. Hjullastare/Truckkort samt C-kort är önskvärt.
• Datorvara så som Office, Powerpoint, Word och Excel.
• Erfarenhet av utveckling och säkerhetsarbete.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel:
• Vinstdelning
• Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
• Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signering
Har du några frågor om tjänsten?
Kontakta gärna Alexandra Karsikko, Alexandra.Karsikko@ssab.com
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Några ord från din blivande chef
"Som sektionschef för transportavsnittet på SSAB i Luleå söker jag dig som vill bli en del av vårt lag. Vi söker maskinförare som tar ansvar, sätter säkerheten först och uppskattar att arbeta tillsammans för att nå våra gemensamma mål. Hos oss får du ett varierande arbete med goda möjligheter till utveckling. Har du ett stort intresse av maskiner är detta en roll för dig. Jag ser fram emot att läsa din ansökan."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
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Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ssab Emea AB
(org.nr 556313-7933)
Luleå (visa karta
)
971 88 LULEÅ Jobbnummer
10024327