Ssab - Kvalitetschef
2026-03-17
Vill du leda arbetet med att bygga upp och utveckla vår kvalitets- och verksamhetsutvecklingsfunktion ytterligare. Vill du bidra till SSAB:s vision om en starkare, lättare och mer hållbar värld? Då är det dig vi behöver för att leda och samordna arbetet på vår nybildade sektion Kvalitet som ingår i avsnitt EHSQ (Environment, Health & Safety and Quality - miljö, arbetsmiljö & hälsa och kvalitet), där du kommer att sitta i ledningsgruppen. Placeringsort Luleå.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.Publiceringsdatum2026-03-17Om tjänsten
Som operativ kvalitetschef så kommer du arbeta med kvalitet och verksamhetsutveckling kopplat till befintlig produktion men även i allra högsta grad bidra i arbetet med att ställa om befintlig produktion till fossilfri tillverkning av stål. Före årsskiftet 2025/26 fick SSAB Luleå tillstånd för en helt ny produktionsanläggning för tillverkning av fossilfritt stål som ska stå klar under 2029. Förändrad produktion med leverans direkt till externa kunder gör att vi behöver ta ytterligare kliv i vårt kvalitetsarbete och stärka vår förståelse för kundens krav. Tjänsten är placerad i Luleå och utgör ett vikariat för vår kvalitetschef som går på föräldraledighet.
Du kommer ingå i och leda en grupp på ca 5 personer bestående av verksamhetsutvecklare och kvalitetsingenjörer. Gruppens uppdrag är bland annat att stödja verksamheten i att upprätthålla och utveckla certifierade ledningssystem, att samordna och genomföra revisioner, driva/delta i verksamhetsutvecklingsprojekt och i att bibehålla och utveckla ett leanbaserat förbättringsarbete. Utöver det så har du och gruppen en viktig och ledande roll i att säkerställa SSAB Luleås certifiering inom IATF 16949 och i att stärka verksamhetens kunskap kopplat till kvalitet och kundfokus. Du kommer delta i olika samverkansforum där du representerar SSAB Luleå och där kommunikation sker både på svenska och engelska.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Planera, prioritera och leda resurser inom sektion Kvalitet
Driva på och effektivisera SSAB Luleås kvalitetsarbete
Leda arbetet med införandet av samt senare ansvara för certifiering inom IATF 16949 (International Automotive Task Force)
Kompetensutveckla verksamheten inom bland annat kvalitet och kundfokus
Utveckla och förvalta ledningssystem så att lag-, standard- och kundkrav efterlevs
Säkerställa samordning och genomförande av intern-, extern- och kundrevisioner i syfte att utveckla verksamheten
Om dig
Du har universitetsexamen inom kvalitetsledning, eller motsvarande utbildning
Du har erfarenhet av kvalitetsarbete i en större organisation, gärna inom industrin
Du har ledarskapserfarenhet, exempelvis som chef, projektledare eller lead
Du har god förmåga att kommunicera, såväl muntligt som skriftligt, på ett enkelt och tillgängligt sätt till olika målgrupper. Kommunikation sker både på svenska och engelska
Du är en tydlig ledare som skapar riktning, framdrift och uppnår resultat
Du är strukturerad, analytisk och driven, med god samarbetsförmåga
Kompetens inom IATF 16949-standarden bedöms meriterande
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2.Tester
3.Intervju
4. Referenstagning
5. Hälsoundersökning
6. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta rekryterande chef Stina Olsson, Avsnitt EHSQ via mail - stina.olsson@ssab.com
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0920-920 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din chef heter Stina Olsson och är chef för avsnitt EHSQ i Luleå. Hos oss kommer du leda ett härligt gäng med medarbetare som brinner för att stödja verksamheten inom områdena kvalitet och verksamhetsutveckling och som genom utbildning och coachning bidrar starkt till SSAB Luleås arbete med ständiga förbättringar.
Om du väljer att söka dig till oss så kommer du vara del i en grupp med väldigt engagerade och kompetenta kollegor som även jobbar inom områden miljö samt arbetsmiljö & hälsa. Du blir en viktig kugge i vår ledningsgrupp på avsnitt EHSQ och du kommer ha en viktig roll att bidra till att verksamheten i Luleå är rustad för den spännande omställningsresa som vi har påbörjat." Välkommen med din ansökan!"
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ssab Emea AB
