Ssab - Elektriker - Skiftunderhåll Metallurgin
2026-03-09
Nu behöver vi förstärka underhållsverksamheten med elektriker till vår akutstyrka inom underhåll. SSAB erbjuder dig en flexibel roll där du ges chansen att ta ett kliv in i ett globalt stålföretag och vara med i utvecklingen av det fossilfria stålet. Placeringsort Oxelösund.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Arbetet som skiftgående elektriker innebär felsökning och avhjälpande åtgärder i våra anläggningar. I din roll som elektriker på skiftunderhåll kommer du att utföra anläggningsnära arbete i form av avhjälpande UH-arbete inom anläggningsunderhåll och teknik vilket innebär att återställa anläggningen till produktionsmässig status.
I arbetet ingår även ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar.
SSAB erbjuder ett attraktivt förmånspaket och möjligheter till karriärutveckling för våra anställda.
Du ingår i ett team med stark laganda och kompetenta kollegor vilket skapar de bästa förutsättningarna för att säkerställa en hög driftstabilitet på både anläggningar och produktionsutrustning.
Verksamheten är mycket varierad, vilket ger dig stor möjlighet att utvecklas och växa både som person och professionellt. Vi värderar vår personal högt och tror på att man tillsammans skapar en bättre och mer hållbar värld.
Arbetstiden är kontinuerligt 3-skift, det vill säga förmiddag, eftermiddag och natt följt av en ledighet på 4-5 dagar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Åtgärda akuta fel och brister på området Hytta-Koksverk och högspänning.
Felsökning via olika system.
Återkoppla till tekniker på utförda arbeten.
Utföra en del uppdrag åt de externa kunderna på vårat område som vi har avtal med.
Om dig
Vi söker dig med gymnasiekompetens inom el eller motsvarande yrkesutbildning.
Du har goda tekniska kunskaper och förmåga att utföra underhållsaktiviteter på ett säkert och effektivt sätt.
Goda kunskaper i underhållssystemet IFS8, ABB frekvensomriktare,SIEMENS S7 och PLC är meriterande.
B-körkort är ett krav.
Du har ett starkt säkerhetstänk och sätter alltid säkerheten först. Både för dig och dina kollegor.
Du har lätt för att samarbeta med andra yrkesgrupper och inser vikten av gruppens samlade insats.
Du är serviceinriktad, flexibel, noggrann och söker hjälp vi behov.
Du har viljan att lära dig nya saker.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Kom och träffa oss
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Johan Kennmark, Chef Skiftunderhåll Metallurgin, tfn 070-259 8761
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0155-254 000.
Några ord från din blivande chef
"Jag heter Johan Kennmark och är chef på Skiftunderhåll sedan 5 år tillbaka, men har jobbat 36 år på SSAB i olika roller. Jag ansvarar för att leda verksamheten framåt med stort fokus på säkerhet och kompetensutveckling. Om du vill ha ett arbete med stor variation där felsökning är en stor del av vardagen är det här en tjänst för dig. Du kommer jobba i en grupp bestående av 8 personer på el och mek där ni löser felen tillsammans."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ssab Emea AB
Oxelösund
613 80 OXELÖSUND
Ssab Emea AB Jobbnummer
9785159