Ssab - Chef - Produktionslogistik
Ssab Emea AB / Inköpar- och marknadsjobb / Finspång Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Finspång
2025-11-17
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ssab Emea AB i Finspång
, Oxelösund
, Västerås
, Surahammar
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker nu en målmedveten och utvecklingsorienterad chef för produktionslogistik som vill vara med och forma framtiden. I den här rollen får du ett helhetsansvar för att leda, planera och utveckla verksamheten inom produktionslogistik - med fokus på effektivitet, säkerhet och hållbarhet. Placeringsort Finspång.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Som chef för produktionslogistik ansvarar du för att leda, planera och utveckla verksamheten inom lager, logistik och produktionsplanering. Du säkerställer effektiv produktionsoptimering, hög leveranssäkerhet och optimerad resursanvändning i hela kedjan - från inkommande material, produktion till utleverans.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ansvar för produktions- och transportplanering utifrån beläggning och materialtillgång, följa upp nyckeltal och driva förbättringsarbete inom säkerhet, kvalitet och effektivitet.
In-och ut lager i Finspång och Norrköping, transportplanering samt avtal och uppföljning av transportörer.
Du har ett nära samarbete med kollegor i övriga delar av organisationen för att samordna leveranser och skapa stabila produktionsflöden.
Personalansvar och att utveckla medarbetare och arbetssätt i linje med SSABs värderingar och mål.
Du har budget- och resultatansvar och säkerställer att lagar, avtal och SSABs policys följs.
Du arbetar aktivt för en kultur präglad av säkerhet, ansvar och ständiga förbättringar.
Om dig
Vi söker dig som har god erfarenhet av produktionslogistik inom industri eller tillverkning.
Du är en trygg och tydlig ledare som trivs med att kombinera strategiskt ansvar med operativ närvaro, och du har förmågan att skapa struktur och tydlighet även i komplexa flöden.
Du har erfarenhet av personalledning och är van vid att utveckla både människor och arbetssätt för att skapa ett engagerat team med fokus på samarbete, kvalitet och förbättringar.
Du arbetar analytiskt och datadrivet, med god förståelse för produktionsflöden, planeringssystem och logistikverktyg.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Som person är du lösningsorienterad, kommunikativ och utvecklingsinriktad. Du trivs i en roll där du får påverka, ta initiativ och driva förbättringar framåt. Med ett strukturerat och nyfiket förhållningssätt ser du helheten, hittar hållbara lösningar och motiverar andra att tänka nytt.
Du har ett starkt eget driv och är samtidigt lyhörd och inkluderande som ledare. Du samarbetar gärna och skapar engagemang i teamet, men vågar också utmana invanda arbetssätt när du ser potential till utveckling.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Tester
3. Intervju
4. Kundintervju
5. Bakgrundskontroll
6. Referenstagning
7. Hälsoundersökning
8. Signera
Har du frågor angående tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar vi med Unik Resurs i Sverige AB.
Kontakta gärna Linda Connbo, Unik Resurs, tfn 070-795 0189, linda.connbo@unikresurs.se
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din närmaste chef heter Peter Breti. Du kommer att ha en viktig roll med stor möjlighet att påverka fortsatta utvecklingen av vår verksamhet för att möta framtida behov.
Jag välkomnar nya idéer och framför allt modet att våga prova dem. Vi är ett riktigt toppengäng så ta chansen och sök tjänsten!"
Om SSAB i Finspång
I Finspång tillverkar vi GreenCoat® ett hållbart färgbelagt stål som använder svensk rapsolja i färgen. Denna beläggning är unik och gör GreenCoat®-produkterna till marknadens grönaste erbjudande för tak, fasader och regnvattensystem. Verksamheten har idag 65 medarbetare, en låg personalomsättning, hög uppmätt trivsel och kulturen kännetecknas av ett familjärt stöttande klimat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ssab Emea AB
(org.nr 556313-7933)
Finspång (visa karta
)
612 81 FINSPÅNG Arbetsplats
Ssab Emea AB Jobbnummer
9607157