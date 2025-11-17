Sr Media Sales digitala medielandskapet
2025-11-17
Om Smart Senior
Smart Senior är ett modernt Techbolag, inom digitala medielandskapet, med fokus på målgruppen 55plus - Sveriges köpstarkaste konsumenter. Med våra medlemmars beteende som grund driver vi säljdrivande kampanjer åt företag. Med hjälp utav vår unika AI-plattform, datadriven performance marketing och avancerade analysverktyg ser vi till att rätt budskap når rätt kund vid rätt tidpunkt vilket säkerställer effekt för våra partners och kunder. Företag vi jobbar löpande med är bland annat Samsung, Apollo, Apotek Hjärtat, Verisure, Synoptik och Bilprovningen med flera.
Med en teknisk plattform på plats och en väl beprövad affärsmodell är vår organisation redo att växa.
Vi söker därför vår nästa Säljare, helst med ambition att utvecklas till vår nya säljchef på sikt och givetvis efter goda resultat.
Smart Senior söker ambitiös säljkollega som vill kunna växa hos oss som arbetsgivare. Tillsammans med VD är uppgiften att driva tillväxt. Vi letar efter en tävlingsinriktad person som kan skapa starka relationer och förstår att högt engagemang och aktiviteter genererar fler affärer. Vi säljer genom kunskap och förtroende, och våra affärsrelationer är långsiktiga. Smart Senior har påbörjat en tillväxtresa med höga ambitioner, och du kommer vara en nyckelperson för att nå våra mål. Under ditt första år kommer vi att fördubbla våra intäkter, dels genom dina säljframgångar och dels genom möjligheter i vår unika tekniska plattform.
Dina ansvarsområden
Du använder Upsales för att följa upp ditt dagliga arbete.
Daglig prospektering och uppföljning av potentiella affärer.
Registrering av ordrar.
För att lyckas hos Smart Senior måste du vara en stjärna på att sälja, men samtidigt förstå att framgång kräver teamwork.
Relationer
Du är social och tycker om långsiktiga relationer. Med god konsultativ förmåga hjälper du kunden att förstå nyttan med synlighet hos Smart Senior. Du kommer redan från start att ansvara för ett par av våra viktigaste kunder, relationer att vårda och utveckla. En stor del av arbetet kommer bestå av att bearbeta nya potentiella kunder. Du har god kommunikativ förmåga och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Du kommer ha kontakt med personers i ledande befattningar som VD, försäljningsdirektörer och marknadschefer.
Du har erfarenhet av uppsökande B2B försäljning gärna genom digitala kanaler och känner att det är dags för nästa steg i din karriär. Alternativt är du trött på att vara en i mängden på ett större företag där din kompetens inte tas tillvara. På Smart Senior blir du en viktig person med möjlighet att påverka både din karriär och lön.
Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
Relevant utbildning inom försäljning och/eller marknadsföring.
