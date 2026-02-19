SQM (Supplier Quality Manager)
2026-02-19
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en SQM (Supplier Quality Manager) hos vår kund.
Kravprofil Nu söker vi en SQM (Supplier Quality Manager) till vår kund inom försvarsindustrin. Uppdragsbeskrivning: I din roll som Supply Quality Manager kommer du tillhöra en av fyra olika varugrupper: Mekanik, Elektronik, System eller IMK (icke metalliska komponenter).
Du kommer att kvalitetssäkra inköpta artiklar, material och delsystem inom dessa varugrupper enligt kundens inköpsstrategi, -policy och -rutiner. Du förväntas ta ansvar för kvalitetskraven i offertförfrågningar, avtal och inköpsordrar, tex i inköpsberedningar. Det är ditt ansvar att genomföra processrevisioner hos leverantörer och produkter på plats hos leverantörer. Att kvalitetssäkra och vilja förbättra kvalitén är en viktig komponent i din roll. Andra exempel på arbetsuppgifter kan vara: - Felärendehantering - Kvalitetssäkra och kontrollera våra leverantörers kvalitetsprestanda - Korrigerande åtgärder samt jobba med förbättringsprogram tillsammans med leverantörerna - Ansvara för reklamationer för material som inte uppfyller specifikation - Rotorsakanalyser - Riskanalyser
Förutom nära kontakt med leverantörer så kommer du även samarbeta med övriga kvalitetsfunktioner inom företaget. Resor förekommer regelbundet, främst inom Sverige, men även inom Europa.
Vi ser gärna kunskap inom 8D, DMAIC, 6, RCA, MSA, FMEA och liknande kvalitetsverktyg.
Din profil Du har en högskole - eller universitetsutbildning inom relevant varugruppsområde alternativt en gedigen arbetslivserfarenhet inom kvalité. Du har erfarenhet av leverantörsutveckling. Det är meriterande att ha dokumenterad kompetens inom processrevision samt mångårig erfarenhet från leverantörskvalitetsarbete.
Huvudsaklig uppgift är ärendehantering i systemen, drivande av rotorsaksutredningar både Internt och externt, kvalitetssäkring av leverantörer mm.
Övrigt Eftersom uppdraget är inom försvarsindustrin så kan det krävas att du genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Svenskt medborgaskap är ett krav för den här tjänsten.
För detta uppdrag krävs även att du har en fast- eller projektanställning på AFRY.
Övrig information Placeringsort: Linköping Arbetsmodell: På plats
Uppdragsperiod: ASAP till Öppet Uppdragslängd: 6 månader (Med möjlighet till förlängning) Uppdragsform: Konsultuppdrag eller hyrköp
